В сельхозорганизациях Гродненской области продолжается рост падежа крупного рогатого скота

Источник материала: Полымя

Вопросы непроизводительного выбытия молодняка, обеспечения сохранности скота в сельскохозяйственных организациях Гродненской области рассмотрены на совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля Гродненской области и прокуратуры Гродненской области.





Проведенные Комитетом области контрольно-аналитические мероприятия показали, что за последние годы в сельхозорганизациях области продолжается рост падежа крупного рогатого скота. Так, за 2016 год падеж КРС составил 9038 голов (110% к 2015 году), за 2017 год – 9660 голов (107% к 2016 году), за 2018 год – 11010 голов (114% к уровню 2017 года).

Несмотря на то, что падеж КРС за 9 месяцев текущего года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года незначительно сократился и составил 8010 голов (97,3%), при этом в ряде сельхозорганизаций сохранилась тенденция роста падежа.

Как отмечалось на заседании, со стороны руководства и специалистов многих организаций агропромышленного комплекса области, районных ветеринарных служб, райсельхозпродов по-прежнему допускаются нарушения технологии содержания и кормления животных.

Падеж и непроизводительное выбытие животных приводят к нехватке молодняка для его последующего выращивания и к снижению производства говядины, что сказывается на финансовом благополучии хозяйств.

Системный характер носят факты сокрытия должностными лицами сельскохозяйственных организаций области падежа КРС. В отдельных сельхозорганизациях с целью сокрытия падежа КРС оформлялись фиктивные документы на отправку скота в убойные цеха райпотребобщества.

Так, в одном из сельхозпредприятий Лидского района с целью сокрытия падежа КРС в товарно-транспортную накладную были внесены сведения о реализации 10 голов КРС в адрес одного из филиалов Гродненского облпотребобщества, поставка которых в действительности не осуществлялась. По данному факту в отношении управляющего предприятием возбуждено уголовное дело.

Факты сокрытия падежа молодняка КРС путем оформления фиктивных документов были установлены в сельхозпредприятиях Дятловского и Островецкого районов. В отношении работников предприятий возбуждены уголовные дела.