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В сельхозпредприятиях Дубровенщины начался техосмотр тракторов и самоходных машин

26.02.2020 — Сельское хозяйство | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В сельхозпредприятиях Дубровенщины начался техосмотр тракторов и самоходных машин

Согласно сводному графику проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин в 2020 году 26 февраля в СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП» был проведен технический осмотр транспортных средств
Осмотр ТС провели старший госавтоинспектор ОГАИ Дубровенского РОВД Евгений Малахевич и инспектор государственного технического надзора Игорь Анищенко.
Как сообщил Евгений Малахевич, из запланированных 22 тракторов, на осмотр было представлено только 17. Из них технический осмотр прошли 16 тракторов, которые получили допуск к участию в дорожном движении.
Подготовила Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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Согласно сводному графику проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин в 2020 году 26 февраля в
 
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