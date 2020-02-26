В сельхозпредприятиях Дубровенщины начался техосмотр тракторов и самоходных машин

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Согласно сводному графику проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин в 2020 году 26 февраля в СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП» был проведен технический осмотр транспортных средств

Осмотр ТС провели старший госавтоинспектор ОГАИ Дубровенского РОВД Евгений Малахевич и инспектор государственного технического надзора Игорь Анищенко.

Как сообщил Евгений Малахевич, из запланированных 22 тракторов, на осмотр было представлено только 17. Из них технический осмотр прошли 16 тракторов, которые получили допуск к участию в дорожном движении.

Подготовила Юлия СТАРАВОЙТОВА.