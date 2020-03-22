Пинские аграрии были готовы к весеннему севу в условиях дефицита влаги на полях после бесснежной зимы

Источник материала: Полесская правда



Ученого учить – только портить. Эти заметки лишь во вторую очередь предназначены агрономам, тем более что их профессиональная репутация в хозяйствах района достаточно высока. Публикация же в основном рассчитана на широкого читателя, особенно того, которого искренне интересует положение дел на полях после абсолютно бесснежной зимы. Интерес подогревается еще и тем, что в самый разгар массового сева зерновых хочется знать, как эта важнейшая сельскохозяйственная кампания соотносится с капризами климата.

Начну с главного: у нас в районе к подобному повороту событий оказались готовы. Помнится еще прошлогоднее интервью главного агронома райсельхозпрода нашей газете, где он подробно рассказывал о том, какие меры предпринимаются в ожидании очередного сюрприза рискованной зоны земледелия. Расширение озимого клина, внесение органики, грамотная работа с минеральными удобрениями… И это еще в канун зимы, в то время, когда оставалась еще надежда на такой-сякой снежок.

В райсельхозпроде как в воду глядели: к началу декабря уже была готова дорожная карта действий в условиях дефицита влаги. Он пока не особо остро ощущается, этот дефицит, но все равно от него никуда не деться. Ситуация складывается, конечно же, не катастрофическая, как уже заголосили на некоторых «свободных» сайтах, но сложная. Скажем так: средней степени сложности, требующей одного – умело, по-хозяйски распорядиться дефицитом влаги. Ведь вода, если разобраться, это для полевода все. Вспомните прошлый год: трижды обруганные затяжные ливни в мае помогли потом сравнительно спокойно пережить летнюю засуху и получить рекордный урожай зерновых.

Что сегодня… Посевы овса в нынешнем году сократились с 500 до 390 гектаров. Кстати сказать, в районе уменьшились и посевные площади других культур – яровой пшеницы с 2 200 до 1 980 гектаров, ярового же ячменя – с прошлогодних 3 550 до 3 310 гектаров. Поменьше будет и тритикале. Такой пересмотр посевных карт не случаен: сделана ставка на увеличение посевов кукурузы на зерно. Из 24 350 гектаров кукурузы, запланированных на нынешнюю посевную, 3 550 гектаров пойдет под кукурузу на зерно. Ранние же яровые культуры будут посеяны на 8 620 гектарах. На 450 гектарах посеют просо, на 150 – гречиху.

Вот, собственно, вкратце и все о стратегии нынешнего весеннего сева. Что до тактики, то сейчас на повестке дня первым номером стоят два вопроса. Первый – своевременное проведение мероприятий по ранне-весеннему закрытию влаги. Вторая задача, а может быть, она же и первая, это подкормка озимых зерновых азотными удобрениями. Само собой, нужно следить за тем, чтобы сохранялась вода в мелиоративных каналах, чтобы в готовности находилась запорная арматура насосных станций. Это уже забота мелиораторов ПМС, а они свое дело знают.

Есть и проблема: остро стоит вопрос обеспеченности механизаторскими кадрами для проведения весенних полевых работ. Всего требуется для проведения весенних полевых работ 661 человек. Эта проблема решается. Недостающая часть механизаторов будет привлечена с других видов работ, из учебных и промышленных организаций.

И немного не по теме: за период 2019-2020 годов сельскохозяйственные организации района произвели обновление техники, что скажется на своевременном проведении полевых работ. Закуплено 144 единицы техники, из них 7 энергонасыщенных тракторов, 9 почвообрабатывающих агрегатов, 4 комбинированных посевных агрегата, 19 машин для внесения удобрений и защиты растений.

…Метеопрогноз обещает в ближайшее время хоть и небольшие, но осадки. Они, конечно, помогут землице напиться, но прогнозы, увы, не всегда сбываются.

Юрий СКОРОХОД,

заведующий отделом экономики «Полесской правды»