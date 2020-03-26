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Госконтроль проверил, как идут посевные работы на Гродненщине

26.03.2020 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Госконтроль проверил, как идут посевные работы на Гродненщине

Комитет государственного контроля Гродненской области в феврале-марте провел мониторинг хода подготовки к проведению весенних полевых работ в сельхозорганизациях области.

Установлено, что не всеми хозяйствами приняты достаточные меры по подготовке к посевной кампании. Низкие темпы подготовки сельскохозяйственной техники к полевым работам отмечались в ряде сельхозпредприятий.

Госконтроль проверил, как идут посевные работы на Гродненщине

Несмотря на установившиеся благоприятные погодные условия в отдельных сельхозорганизациях на момент проверки не приступали к подготовке машин для внесения твердых органических удобрений.

Не уделено должного внимания своевременному ремонту энергонасыщенных тракторов.

Госконтроль проверил, как идут посевные работы на Гродненщине
Госконтроль проверил, как идут посевные работы на Гродненщине

Источники финансирования ремонта данных тракторов в некоторых хозяйствах на момент проведения мониторинга не были определены. Выявлены факты искажения оперативной отчетности о ходе подготовки техники к весенним полевым работам. Полноценный ремонт сельскохозяйственной техники не был организован из-за отключения ряда мехмастерских от электропитания.

Не везде уделяется должное внимание сохранности минеральных удобрений. Помимо этого,  в нескольких хозяйствах отсутствовал должный контроль за сметыванием минеральных удобрений с бортов и колес автотранспорта, в результате чего наблюдались очаговые просыпания минеральных удобрений на прилегающей к складу территории. 

Госконтроль проверил, как идут посевные работы на Гродненщине
Госконтроль проверил, как идут посевные работы на Гродненщине

Как отметили в  Комитете государственного контроля Гродненской области, в настоящее время сельскохозяйственным организациям необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности и эффективному использованию минеральных удобрений, завершению ремонта всей запланированной к участию в весенней посевной сельскохозяйственной техники.

#новости гродно #посевная
Татьяна АРКАДЬЕВА
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Комитет государственного контроля Гродненской области в феврале-марте провел мониторинг хода подготовки к проведению весенних полевых работ в...
 
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