Госконтроль проверил, как идут посевные работы на Гродненщине

Источник материала: Вороновская газета





Комитет государственного контроля Гродненской области в феврале-марте провел мониторинг хода подготовки к проведению весенних полевых работ в сельхозорганизациях области.

Установлено, что не всеми хозяйствами приняты достаточные меры по подготовке к посевной кампании. Низкие темпы подготовки сельскохозяйственной техники к полевым работам отмечались в ряде сельхозпредприятий.





Несмотря на установившиеся благоприятные погодные условия в отдельных сельхозорганизациях на момент проверки не приступали к подготовке машин для внесения твердых органических удобрений.

Не уделено должного внимания своевременному ремонту энергонасыщенных тракторов.







Источники финансирования ремонта данных тракторов в некоторых хозяйствах на момент проведения мониторинга не были определены. Выявлены факты искажения оперативной отчетности о ходе подготовки техники к весенним полевым работам. Полноценный ремонт сельскохозяйственной техники не был организован из-за отключения ряда мехмастерских от электропитания.

Не везде уделяется должное внимание сохранности минеральных удобрений. Помимо этого, в нескольких хозяйствах отсутствовал должный контроль за сметыванием минеральных удобрений с бортов и колес автотранспорта, в результате чего наблюдались очаговые просыпания минеральных удобрений на прилегающей к складу территории.







Как отметили в Комитете государственного контроля Гродненской области, в настоящее время сельскохозяйственным организациям необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности и эффективному использованию минеральных удобрений, завершению ремонта всей запланированной к участию в весенней посевной сельскохозяйственной техники.

Татьяна АРКАДЬЕВА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/