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Госконтроль проверил, как идут посевные работы на Гродненщине
26.03.2020 — Сельское хозяйство | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Комитет государственного контроля Гродненской области в феврале-марте провел мониторинг хода подготовки к проведению весенних полевых работ в сельхозорганизациях области.
Установлено, что не всеми хозяйствами приняты достаточные меры по подготовке
Несмотря на установившиеся благоприятные погодные условия в отдельных сельхозорганизациях на момент проверки не приступали к подготовке машин для внесения твердых органических удобрений.
Не уделено должного внимания своевременному ремонту энергонасыщенных тракторов.
Источники финансирования ремонта данных тракторов в некоторых хозяйствах на момент проведения мониторинга не были определены. Выявлены факты искажения оперативной отчетности о ходе подготовки техники к весенним полевым работам. Полноценный ремонт сельскохозяйственной техники не был организован из-за отключения ряда мехмастерских от электропитания.
Не везде уделяется должное внимание сохранности минеральных удобрений. Помимо этого, в нескольких хозяйствах отсутствовал должный контроль за сметыванием минеральных удобрений с бортов и колес автотранспорта, в результате чего наблюдались очаговые просыпания минеральных удобрений на прилегающей к складу территории.
Как отметили в Комитете государственного контроля Гродненской области, в настоящее время сельскохозяйственным организациям необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности и эффективному использованию минеральных удобрений, завершению ремонта всей запланированной к участию в весенней посевной сельскохозяйственной техники.
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Комитет государственного контроля Гродненской области в феврале-марте провел мониторинг хода подготовки к проведению весенних полевых работ в...
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