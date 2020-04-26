На полях Пинского района полным ходом идёт подкормка зерновых азотными удобрениями.

Источник материала: Полесская правда



Сегодня на полях Пинского района задействована не только посевная техника – полным ходом идет подкормка зерновых азотными удобрениями.

Так, озимые зерновые на зерно подкормлены во второй раз на 12 369 гектарах, 51,9 процента запланированного. На 4 343 гектарах азотную добавку вторично получил озимый рапс. В ОАО «Парохонское» не поскупились и внесли удобрения на 6 тысячах гектаров пастбищ и сенокосов.

Следует также отметить, что, в общем, достаточно успешно реализуется план сева многолетних трав: ими засеяно 3 417 гектаров из намеченных 3 900 гектаров. Крайне важно подчеркнуть, что 3 100 гектаров из них – это бобовые и бобово-злаковые смеси. Здесь, по данным райсельхозпрода, на середину недели посеяно 2 375 гектаров. Также 8 хозяйств проводят ремонт сенокосов и пастбищ: они отремонтированы на 1 692 гектарах, где первенство безоговорочно принадлежит ОАО «Парохонское» – 901 гектар.

Среди важнейших сельхозработ, которые сегодня ведутся в хозяйствах Пинского района, важное место занимают заготовка и вывозка органических удобрений.

Традиционно эта кампания проводится с опережением рабочего графика. Так, в районе заготовлено 1 124,8 тысячи тонн органики при плане 847 тысяч тонн. К аналогичному периоду прошлого года это 110,3 процента. Хорошо организована и вывозка удобрений в поле – к четвергу вывезено под яровой сев 1 115,5 тысячи тонн, 110,5% плана. 1 033,6 тысячи тонн уже внесены в почву.

Из полевых работ также стоит отметить тот факт, что на 4 547 гектарах десять хозяйств начали химпрополку озимых зерновых, а семь на 2 126 гектарах обработали от вредителей озимый рапс.

Юрий СЕРГЕЕВ