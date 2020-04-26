В хозяйствах Пинского района набирает обороты сев кукурузы

Источник материала: Полесская правда



Нынче владения «царицы полей» составят 24 350 гектаров, в том числе 3 550 гектаров отдано под кукурузу на зерно.

Самая большая площадь кукурузных плантаций в ОАО «Парохонское» – 3 500 гектаров. Правда, там еще к четвергу сев не начинался – здесь своя специфика почвы. Но, зная опыт местных полеводов и технический потенциал крупнейшего в районе хозяйства, можно не сомневаться, что за парохонцами задержки не будет.

Пока же в районе кукуруза посеяна на 3 577 гектарах, 15 процентов задания. Преуспели ОАО «Плещицы» и филиал «Невель», где засеяны соответственно 505 и 688 гектаров. 793 гектара – это площадь, которую в районе засеяли кукурузой на зерно 7 хозяйств. Остальные пока готовятся реализовать намеченное.

Следует добавить, что большинство хозяйств продолжает наращивать кормовую базу животноводства: однолетние травы посеяны на 4 980 гектарах, 113 процентов задания, но кое-где справедливо считают, что лишнего корма не бывает, а потому продолжают увеличивать стопроцентный показатель.

Юрий СЕРГЕЕВ