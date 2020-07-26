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С 15 июля по 15 августа в организациях АПК Кореличчины проводится месячник безопасности труда

26.07.2020 — | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На протяжении последних лет в организациях агропромышленного комплекса отмечается высокий уровень производственного травматизма. В 2019 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 9 работников и 27 получили тяжелые травмы, за 6 месяцев 2020 года было тяжело травмировано 18 человек, в том числе 4 со смертельным исходом. Чтобы уборочная кампания прошла без травматизма, с 15 июля по 15 августа 2020 года в организациях АПК проводится месячник безопасности труда.

С 15 июля по 15 августа в организациях АПК Кореличчины проводится месячник безопасности труда

Во время проведения уборочной страды в центре внимания должны находиться здоровье и безопасные условия труда работников. А это значит, что участники жатвы должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, исправным инвентарем и техникой, горячим питанием и питьем, условиями для возможного отдыха, санитарно-бытовыми и вспомогательными помещениями.

Руководители организаций агропромышленного комплекса района, должностные лица, ответственные за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением требований по охране труда на производственных участках не должны допускать к работе на машинах, механизмах и оборудовании работников, не имеющих соответствующую квалификацию, не прошедших в установленном порядке медицинское освидетельствование, производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Необходимо позаботиться об ограждении и оборудовании предохранительными устройствами (решетками, крышками, запирающимися на замок) завальные и смотровые ямы, бункеры-накопители, провести внеочередные осмотры состояния производственных зданий и сооружений кормозаготовительных складов, складов для хранения зерна и других сооружений, обеспечить их соответствие требованиям законодательства.

Также следует исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, зерноуборочных комбайнов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности и не прошедших технические осмотры.

К работе ни в коем случае не должны допускаться работники, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, наркотического и токсического опьянения. В целом усиление контроля за состоянием трудовой и производственной дисциплины поможет избежать травматизма и провести уборочную кампанию в штатном режиме.

Сергей ЛАМАН,
главный специалист отдела труда и заработной платы
управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома

 
 
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На протяжении последних лет в организациях агропромышленного комплекса отмечается высокий уровень производственного травматизма. В 2019 году в результате...
 
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