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Едем «по закупы». В Польше в декабре будет три «торговых» воскресенья вместо одного
03.12.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хорошая новость для любителей шопинга в Польше: там в декабре перед рождественскими праздниками будут три «торговых» воскресенья, когда все магазины будут открыты для покупателей. Исключение именно для последнего месяца года прописано в законе о запрете торговли в последний день недели,
Итак, поехать «по закупы» можно будет 15, 22 и 29 декабря. 8 декабря действует запрет на торговлю.
Напомним, ограничение торговли в некоторые воскресенья было введено в Польше в 2018 году. Такой закон подписал президент страны Анджей Дуда.
Согласно постановлению, только в последнее воскресенье месяца магазинам можно работать. За нарушение — штраф до 100 тысяч злотых.
В законе есть исключения для воскресений перед двумя праздниками — Рождеством и Пасхой.
В 2020 году воскресный торговый запрет будет еще более строгим: только семь воскресений будут торговым, в том числе два в декабре,
Имейте в виду, во вторник, 24 декабря, накануне католического Рождества, магазины в Польше будут работать по сокращенному графику — до 14.00.
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Исключение для декабря прописано в законе о запрете торговли в последний день недели, принятом в 2018 году.
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