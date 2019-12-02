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«Больше такое не повторится». За взятку в 7500 долларов судят бывшего гендиректора «Милкавиты»

03.12.2019 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Милкавита» Сергея Бобарыко. Его обвиняют во взятке — получении от коммерсанта 7500 долларов «за благоприятное решение вопроса».


Бывший руководитель вину признает полностью, на суде раскаивается.

«Вы можете заверить суд, что больше такое не повторится?» — уточнил у обвиняемого адвокат.

«Больше такое не повторится», — подтвердил Сергей Бобарыко.

Он не арестован, приходит в суд из дома.

Вместе с ним обвиняемым стал представитель коммерческой структуры, от которой генеральный директор получил взятку частями: первый раз — 2200 долларов, второй — 5300. Коммерсант также признает свою вину. Его партнер в это процессе — свидетель.

Коммерсанты представляли две структуры — «КормЖивСервис» и «СтандартАгро». Они поставляли сельхозпредприятиям ветеринарные препараты. Те же не могли вовремя рассчитаться. Тогда предприниматели обращались за «помощью» к руководителям крупных предприятий.

Кстати, за «дружбу», основанную на даче взятки, с «КормЖивСервис» уже попал в тюрьму директор агрокомбината «Южный». Он получил 1200 долларов от коммерсантов «за содействие в закупке ветеринарных препаратов, а также своевременный расчет». Бывший глава сельскохозяйственного предприятия наказан лишением свободы на 4 года.

Попал под уголовное преследование и бывший начальник Буда-Кошелевской ветеринарной станции. Он также получил взятку от «КормЖивСервис». Теперь за «содействие» этой фирме судят бывшего руководителя «Милкавиты».

Сергей Бобарыко на судебном допросе отметил, что был в приятельских отношениях с представителями коммерческой структуры — Мельниковым и Завадским.

Они попросили его посодействовать в погашении задолженности от сельскохозяйственных предприятий. В хозяйствах свои счета часто описаны или арестованы, поэтому они работают через счета «Милкавиты», которой сдают молоко. Бывший глава обещал помочь.

«Вы понимали, что это будет не безвозмездно?» — уточнил государственный обвинитель.

«Ну, раз принял деньги, то понимал», — ответил обвиняемый. — «О сумме за помощь мы не договаривались. Я решил сначала посмотреть, будут ли последствия, сказал, что если будет возможность — помогу».

Сельхозпредприятия, коммерсанты и «Милкавита» заключали трехсторонние договоры перевода долга, и «КормЖивСервис» получал деньги за поставленные ветеринарные препараты.

За «услугу» Сергей Бобарыко получил 7500 долларов.

Суд продолжается.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сергея Бобарыко обвиняют во взятке - получении от коммерсанта 7500 долларов «за благоприятное решение вопроса».
 
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