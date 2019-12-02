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В Витебском зоопарке появился новый обитатель - поганка

03.12.2019 17:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно в Витебском зоопарке появился новый обитатель — поганка, или, как ее еще называют, чомга. Экологи нашли ее на льду водоема в Городокском районе. У птицы было повреждено крыло, пишут «Витебские вести».


Директор зоопарка Ирина Орлова приняла нового обитателя и поместила в отдельную клетку на 30-дневный карантин. Поганка на новом месте уже освоилась и стала есть рыбу.

Поганка — красивая птица, но имеет такое неблагозвучное название потому, что ее мясо пахнет рыбой, рассказал орнитолог, доцент кафедры экологии и охраны природы ВГУ Владимир Ивановский. Ничего удивительного в этом нет: чомга питается рыбой.

Орнитолог говорит, что это обычная для Беларуси птица, которая обитает на озерах. Интересная особенность: когда птенцы устают плыть, они взбираются к матери на спину и так отдыхают, а самец в это время добывает пищу всей семье. На севере поганок ловят, их мясом кормят собак, а из выделанной шкурки шьют шапочки и жилеты.


А две недели назад в витебский зоопарк привезли также раненую длиннохвостую неясыть. У краснокнижной совы было повреждено крыло. За это время гостья оправилась, принимает курс антибиотиков и витаминов, с аппетитом ест.

 
Теги: Витебск
 
 
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Экологи нашли раненую птицу на льду водоема в Городокском районе.
 
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