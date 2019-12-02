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Кто кого: мы — мусор, мусор — нас или мы — друг друга? Как журналисты откликнулись на «Крик души» и поняли, что кричать-то всем нам надо совсем о другом
03.12.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Помнится, года два-три назад наши читатели жаловались, что мусор, особенно осенью, забирают не по графику, машина приезжает только на второй-третий день, собаки рвут мешки, содержимое их разлетается по улице… Дело тогда было в том, что некоторые хозяева выставляли по 15 мешков гнилых яблок, складировали на улице кучи ботвы и травы с огородов, обрезанные ветки и тому подобные отходы. Поэтому мусоровоз вместо одного рейса с улицы на полигон мог делать один рейс от одного дома.
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Кто кого: мы — мусор, мусор — нас или мы — друг друга? Как журналисты откликнулись на «Крик души» и поняли, что кричать-то всем нам надо совсем о другом
Помнится, года два-три назад наши читатели жаловались, что мусор, особенно осенью, забирают не по графику, машина приезжает только на второй-третий день, собаки...
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