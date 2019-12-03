ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина потерял ключи от квартиры и поленился менять замки. Два месяца вор ходил к нему, как домой

04.12.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске будут судить 31-летнего мужчину за то, что он почти 20 раз обворовывал квартиру знакомого: за два месяца вынес оттуда 1800 долларов и два кольца, сообщает СК.


Фото: СК

В середине августа 51-летний житель Витебска подвозил 31-летнего знакомого на работу. Выйдя из машины, он обронил связку ключей и не заметил этого. Ключи подобрал пассажир авто, но ничего не сказал об этом владельцу.

Дома мужчина рассказал жене, что потерял ключи. Однако супруги не придали этому значения — и вскоре пожалели об этом, так как заметили, что кто-то ворует.

Выяснилось, что в квартиру забирался тот самый 31-летний мужчина, которого глава семьи подвозил на машине. Он знал, где живет семейная пара, и с августа по октябрь не менее 19 раз проникал в их квартиру. За это время вынес 1800 долларов и два золотых кольца.


Фото: СК

Обвиняемый вернул супругам только часть похищенного — кольца.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Если вы потеряли ключи от своего жилья, сразу же замените замки. При утере чип-ключа от сигнализации сообщите об этом в охрану.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске будут судить 31-летнего мужчину за то, что он почти 20 раз обворовывал квартиру знакомого: за два месяца вынес оттуда 1800 долларов и два кольца.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Да пусть гуглят, не в этом дело». Историк из Гомеля не отбирает у детей смартфоны, а учит их через QR-квест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • хорошие туфли мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика