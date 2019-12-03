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Мужчина потерял ключи от квартиры и поленился менять замки. Два месяца вор ходил к нему, как домой
04.12.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске будут судить 31-летнего мужчину за то, что он почти 20 раз обворовывал квартиру знакомого: за два месяца вынес оттуда 1800 долларов и два кольца,
В середине августа 51-летний житель Витебска подвозил 31-летнего знакомого на работу. Выйдя из машины, он обронил связку ключей и не заметил этого. Ключи подобрал пассажир авто, но ничего не сказал об этом владельцу.
Дома мужчина рассказал жене, что потерял ключи. Однако супруги не придали этому значения — и вскоре пожалели об этом, так как заметили, что кто-то ворует.
Выяснилось, что в квартиру забирался тот самый 31-летний мужчина, которого глава семьи подвозил на машине. Он знал, где живет семейная пара, и с августа по октябрь не менее 19 раз проникал в их квартиру. За это время вынес 1800 долларов и два золотых кольца.
Обвиняемый вернул супругам только часть похищенного — кольца.
Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
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В Витебске будут судить 31-летнего мужчину за то, что он почти 20 раз обворовывал квартиру знакомого: за два месяца вынес оттуда 1800 долларов и два кольца.
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