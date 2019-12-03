Лукашенко велел навести порядок в школах Минщины, а с неблагополучных семей «спросить на всю катушку»

Источник материала: Tut.by

В Минском регионе в сфере образования накопилось немало нерешенных проблем, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области.

«Мной неоднократно давалось поручение навести порядок в школах. В учреждениях, где учатся дети, должны быть созданы безопасные и комфортные условия», — цитирует президента его пресс-служба.

Согласно имеющейся информации, в ряде школ Минской области в аварийном состоянии находятся теплосети, захламлены подвальные помещения, не работают пожарные извещатели. «А это безопасность детей! — констатировал Александр Лукашенко. — Необходимо обратить внимание на работу с семьями. Ответственность за воспитание ребенка лежит не только на учителе, но и на родителях. Пока взрослые выясняют, кто должен им заниматься — семья или школа, он предоставлен сам себе».

«В итоге детей воспитывает либо улица, либо интернет. А невнимание к ним слишком дорого нам обходится (как это было в Столбцовском районе)», — отметил президент.

По его словам, по-прежнему не решена проблема обеспеченности местами в учреждениях общего среднего образования по месту жительства. В детских садах Минского района не хватает почти 5 тысяч мест.

По словам Александра Лукашенко, следует обратить внимание и на криминогенную обстановку в Минской области. По уровню преступности на единицу населения она занимает первое место по республике (средний уровень преступности на 10 тыс. человек по республике составляет 70 преступлений, в Минской области — 85).

Есть статистика снижения числа детей, находящихся в социально опасном положении. Однако прокуратура докладывает, что в ряде случаев это не является результатом профилактической работы с семьями. «Чаще всего она объясняется поверхностным изучением данных и ненадлежащим проведением социальных расследований. То есть информация о неблагополучии в семьях зачастую игнорируется. Как следствие, своевременно не выявляются угрозы здоровью и жизни ребенка, — обратил внимание президент. — Я хочу, чтобы вы услышали то, что я сказал. Не так много в районе этих неблагополучных семей. Эти семьи должны быть у вас на контроле. И с ними разговор должен быть до двух, даже не до трех. Спросите на всю катушку».

«Мы принимали жесткие решения в работе с неблагополучными семьями. Недопустимо ослаблять требования к их выполнению. Судьбы детей — будущее страны. Вопросы защиты подрастающего поколения должны быть на постоянном контроле руководителей местной власти любого ранга», — резюмировал глава государства.