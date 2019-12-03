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Летом в Гродно начнут строить пешеходный мост через Неман

04.12.2019 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеходный мост через Неман расположится на границе Гродно и соединит урочище «Пышки» на правом берегу с базой отдыха «Привал» на левом берегу. Уже подписан акт выбора земельного участка, сообщает «Гродненская правда». Также прошли общественные слушания.


Фото: grodnonews.by

Инженерная конструкция пешеходного моста состоит из трех стальных пролетов и четырех опор. Общая длина сооружения — 190 метров, ширина — 4,75 метра. На мосту помимо пешеходной зоны, будет велосипедная. Пропускная способность — 4 тысячи человек в час и 300 велосипедов.

Проектом предусмотрена и оригинальная подсветка, в том числе и подходов к мосту.

Пешеходный мост намного сократит путь из города к базе отдыха «Привал», где обустроят пляжную зону и пирс длиной 28 метров. В спортивном секторе зоны расположатся теннисный корт, баскетбольная площадка, а также площадка для пляжного футбола и волейбола.

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Теги: Гродно
 
 
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Пешеходный мост намного сократит путь из города к базе отдыха «Привал», где обустроят пляжную зону и пирс длиной 28 метров. В спортивном секторе зоны расположатся...
 
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