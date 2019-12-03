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8 декабря начнут ходить новые скоростные дизели Витебск - Минск. Рассказываем о расписании и ценах
04.12.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже известны цены на билеты на
Три новые межрегиональные линии бизнес-класса свяжут Минск и Витебск, на них ставят составы производства польского концерна Pesa.
Самый быстрый рейс между Витебском и Минском будет длиться ровно 3 часа (это на 30 минут быстрее скорого поезда), два других — 3 часа 13 минут и 3 часа 16 минут.
Во время самых быстрых рейсов 703Б/704Б поезд будет идти между Витебском и Минском без остановок. А на остальных состав будет останавливаться на станциях Богушевская, Орша-Центральная, Толочин и Борисов.
Курсировать поезда будут три раза в сутки в обоих направлениях.
Новые дизель-поезда состоят из шести вагонов, они способны вместить 290 пассажиров. В них устроены 272 места второго класса и 18 мест первого класса (в вагоне № 2).
Билет на места второго класса обойдется в 13,86 рубля, на места первого класса — 19,2 рубля.
В вагонах будут кондиционеры и интернет.
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Во время самых быстрых рейсов 703Б/704Б поезд будет идти между Витебском и Минском без остановок.
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