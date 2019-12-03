8 декабря начнут ходить новые скоростные дизели Витебск - Минск. Рассказываем о расписании и ценах

Источник материала: Tut.by

Уже известны цены на билеты на новые дизель-поезда , которые с 8 декабря начнут курсировать между Витебском и Минском.



Фото: БелЖД

Три новые межрегиональные линии бизнес-класса свяжут Минск и Витебск, на них ставят составы производства польского концерна Pesa.

Самый быстрый рейс между Витебском и Минском будет длиться ровно 3 часа (это на 30 минут быстрее скорого поезда), два других — 3 часа 13 минут и 3 часа 16 минут.

Во время самых быстрых рейсов 703Б/704Б поезд будет идти между Витебском и Минском без остановок. А на остальных состав будет останавливаться на станциях Богушевская, Орша-Центральная, Толочин и Борисов.

Курсировать поезда будут три раза в сутки в обоих направлениях.

№ 703Б/704Б (через Оршу) Витебск — 6.33 — Минск — 9.33 Минск — 15.15 — Витебск — 18.16. № 711Б/712Б (через Оршу) Витебск — 19.08 — Минск — 22.21 Минск — 6.45 — Витебск — 10.09 № 713Б/714Б (через Оршу) Витебск — 15.57 — Минск — 19.13. Минск — 19.52 — Витебск — 23.08.

Новые дизель-поезда состоят из шести вагонов, они способны вместить 290 пассажиров. В них устроены 272 места второго класса и 18 мест первого класса (в вагоне № 2).

Билет на места второго класса обойдется в 13,86 рубля, на места первого класса — 19,2 рубля.

В вагонах будут кондиционеры и интернет.