«Марафон добрых дел» стартовал — как и кому собираются помочь волонтеры Минщины

Источник материала: Единство

В центре внимания — пожилые, инвалиды, дети-сироты. Например, в Вилейке в рамках акции «Добро с доставкой на дом» соберут сладости для ребят, обучающихся на дому. А в средней школе № 5 откроют выставку рисунков на тему толерантного отношения к детям-инвалидам. Проявить фантазию воспитанники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации смогут на мастер-классе по лепке из соленого теста. В Червене волонтеры БРСМ и ТЦСОН проведут развлекательную программу для пожилых и людей с ограниченными возможностями «Живи сердцем». Сладости и хорошее настроение активисты союза молодежи подарят пациентам детского отделения ЦРБ.

— Добрые дела у нас никогда не прекращаются. Но благодаря таким акциям они становятся ярче, заметней, — рассказал первый секретарь областного комитета БРСМ Кирилл Шик. — Во время «Марафона добрых дел» районные комитеты союза молодежи сделают акцент на самых актуальных, на их взгляд, направлениях. В Солигорске, например, активно развивается экологическое движение, в Червене уделяют большое внимание патриотическому воспитанию. Вместе мы сделаем еще много добрых дел.

Как рассказала Вероника Багеша, первый секретарь райкома БРСМ, их волонтеры с радостью присоединяются ко всем благотворительным инициативам:

— Пожилых людей и учителей-ветеранов навестим 2 декабря, 3-го проведем традиционное чаепитие в территориальном центре социального обслуживания населения. Совместно с бойцами вневедомственной охраны подготовили для посещающих отделение дневного пребывания подарки и сувениры. Не обойдется без экологических акций. Планируем навести порядок на озере Клецкое. В рамках проекта «Чудеса на Рождество» надеемся уже на этой неделе запустить акцию «Елочка желаний». В центральном универмаге города появится елочка с рисунками вместо новогодних украшений. В этих работах дети, относящиеся к уязвимым категориям, нарисуют подарки, которые они хотели бы получить на новогодние праздники. Исполнить желания ребят может каждый из нас.

Во время марафона волонтеры побывают в хосписах и больницах, проведут акции по пропаганде донорства крови. Внимание уделят благоустройству памятных мест и мемориалов, значимых социальных объектов

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