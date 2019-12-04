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В чем преимущество нотариального удостоверения сделок, рассказывает заведующий нотариальной конторой Кореличского района Ольга Бердюгина

05.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В чем преимущество нотариального удостоверения сделок, рассказывает заведующий нотариальной конторой Кореличского района Ольга Бердюгина

В соответствии с действующим законодательством к сделкам, требующим обязательного нотариального удостоверения, относятся: завещания, договоры купли-продажи приватизируемых жилых помещений; брачные договоры; договоры пожизненного содержания с иждивением; соглашения об уплате алиментов.

Также к компетенции нотариуса относятся выдача свидетельства о праве на наследство, удостоверение доверенности в отношении автотранспортного средства, доверенности в порядке передоверия, отдельных видов согласий.

Несоблюдение нотариальной формы при совершении указанных сделок влечет их недействительность и соответствующие правовые последствия. Кроме того нотариальное удостоверение требуется и в случаях, если об этом договорились стороны.

При совершении сделок с недвижимостью необходимо проявлять особую осторожность и бдительность, т.к. существует множество нюансов, известных только специалисту. Несоблюдение их может повлечь отказ в государственной регистрации, судебный спор, а также значительные убытки для участников сделки.

Нотариальное удостоверение сделок дает гражданам существенные правовые гарантии. Ведь основной задачей нотариата является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Нотариус — специалист с высшим юридическим образованием. При совершении нотариального действия он устанавливает личность участников сделки, проверяет способность граждан понимать сущность и значение своих действий, руководить ими, проверяет принадлежность имущества, консультирует по вопросам действующего законодательства, разъясняет правовые последствия действия или бездействия граждан и многое другое.

При удостоверении сделки нотариус обязан проверить ее правомерность, то есть установить, не противоречит ли она действующему законодательству.

С целью уменьшения возможностей оспаривания сделки нотариус консультирует граждан по вопросам добровольной психиатрической и психолого-психиатрической экспертизы. Данная экспертиза, проведенная до совершения нотариального действия, может послужить весомым доказательством дееспособности лица на момент совершения сделки в случае, если ее действительность будет оспариваться в суде.

Нотариус истребует сведения и (или) документы, необходимые для совершения нотариального действия, составляет проект сделки и удостоверяет ее, а также гарантирует законность сделки.

В целях оказания комплексной юридической помощи нотариус, удостоверивший сделку, вправе представлять интересы обратившихся лиц в республиканской или территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

В чем преимущество нотариального удостоверения сделок, рассказывает заведующий нотариальной конторой Кореличского района Ольга Бердюгина

Одним из аргументов в пользу нотариального удостоверения сделок является также тот факт, что по нотариально удостоверенным сделкам взыскание задолженности осуществляется в бесспорном порядке.

В случае, если сторона по договору окажется недобросовестной и возникнет необходимость принудительного взыскания причитающихся по договору денежных средств, то отпадает необходимость обращения в суд — достаточно обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи. А это позволяет сэкономить немалые средства и время.

Нотариальные документы имеют длительные сроки хранения в архиве. Это позволяет в любое время в случае утраты восстановить документ и получить его дубликат.

Нотариус обязан донести до клиента содержание и требование закона, убедиться в правомерности сделки, чтобы неосведомленность гражданина не навредила ему. Дополнительной гарантией качества оказываемых нотариальных услуг является договор страхования гражданской ответственности на случай причинения нотариусом вреда третьим лицам в результате неправильно совершенного нотариального действия, в обязательном порядке заключаемый каждым нотариусом.

Практика показывает, что самым надежным способом заключения сделки является ее нотариальное удостоверение. И это оправдано — взамен человек обретает уверенность в законности и надежности своей сделки, покой и защищенность.

Ольга БЕРДЮГИНА,
заведующий нотариальной конторой Кореличского района

 
 
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В соответствии с действующим законодательством к сделкам, требующим обязательного нотариального удостоверения, относятся: завещания, договоры купли-продажи...
 
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