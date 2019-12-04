Полгода до «главного экзамена», ответ водителя с фигой и футболки «Динамовцев» - главное за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня всех нас, скорее всего, ждет много важных новостей — президент будет знакомиться с новыми депутатами (и прощаться со старыми). Вчера, он, впрочем, уже кое-что заявил. Например, на встрече с активом Минской области намекнул , что через полгода всем предстоит выдержать главный экзамен (неужели все-таки выборы?). А потом возьми и спроси у Кочановой: «Где резерв на президента? Где резерв?». Глава администрации заверила, что «нету таких», на что Александр Лукашенко заявил: «Надо, чтобы страну отдать. Мы ее создали. Первое в истории независимое государство создали. Надо сохранить».

А вот что еще было вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Нынешние депутаты тем временем досрочно закончили свою работу (и вывезли вещи). Перед закрытием сессии они утвердили смету расходов Палаты представителей на следующий год, по которой будут работать уже новые депутаты. Забавно, но суммы вслух решили не зачитывать. Чем еще запомнился последний рабочий день нынешнего парламента. Здесь, кстати, стоит сказать: нашумевший законопроект от Анны Канопацкой о гарантиях экс-президенту народные избранники рассматривать не стали .

(и вывезли вещи). Перед закрытием сессии они утвердили смету расходов Палаты представителей на следующий год, по которой будут работать уже новые депутаты. Забавно, но суммы вслух решили не зачитывать. Чем еще запомнился нынешнего парламента. Здесь, кстати, стоит сказать: нашумевший законопроект от Анны Канопацкой . И снова о зарплатах . Президент рассказал , кому будут подтягивать заработки особенно активно (да, это санитарки, нянечки, медсестры, работники детских садов), а также в каких районах зарплата должна продолжать расти (нет, в списке не прозвучала Шарковщина).

. Президент , кому будут подтягивать заработки особенно активно (да, это санитарки, нянечки, медсестры, работники детских садов), а также в каких районах зарплата должна продолжать расти (нет, в списке не прозвучала Шарковщина). А пока зарплаты растут не так, как многим хотелось бы, мы поговорили с уехавшими за границу медиками — о том, как им работалось у нас и как работается теперь у них. География медицинской эмиграции очень широкая: Чехия, Россия, Германия, Ангола…

с — о том, как им работалось у нас и как работается теперь у них. География медицинской эмиграции очень широкая: Чехия, Россия, Германия, Ангола… И снова о судах . Уже три месяца мы следим за процессом по «делу медиков» с 20 обвиняемыми . Вчера на суде выступил бизнесмен Сергей Шакутин , единственный из обвиняемых в даче взятки, который находится за решеткой. Он заявил, что его оговорили. Что любопытно: взятки, в передаче которых его обвиняют, он получал в кафе, которого на тот момент еще не было.

. Уже три месяца мы следим за . Вчера на суде , единственный из обвиняемых в даче взятки, который находится за решеткой. Он заявил, что его оговорили. Что любопытно: взятки, в передаче которых его обвиняют, он получал в кафе, которого на тот момент еще не было. Разузнали подробности о семье 9-месячного мальчика, которого выбросили из окна в Могилеве. Соседи в один голос жалеют отца малыша и не очень хорошо отзываются о матери и ее дальних родственниках.

о семье в Могилеве. Соседи в один голос жалеют отца малыша и не очень хорошо отзываются о матери и ее дальних родственниках. На прошлой неделе российские СМИ писали, что в Екатеринбурге нашли тело мальчика из Беларуси. Его родители принадлежали к секте «Ученики Христа». Оказывается, в этой же секте состоит еще одна белоруска. Она с детьми уехала в Екатеринбург две недели назад. Детей удалось вернуть в Беларусь, она осталась. Эта ситуация — пример того, что в беде может оказаться любой человек. Так что просто уделяйте больше внимания своим близким.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Следим за историей женщины, попавшей в страшное ДТП и родившей после комы . Сейчас она разводится с мужем и суд принял решение оставить двоих детей с отцом.

. Сейчас она разводится с мужем и оставить двоих детей с отцом. Пока правительство думает отдыхать ли нам 31 декабря или работать, мы решили посмотреть, как к этому вопросу подошли в соседних странах. И вот что узнали . Кстати, на Беларуськалии, например, уже решили этот вопрос: работникам могут предоставить новогодние каникулы, но за свой счет.

или работать, мы решили посмотреть, как к этому вопросу подошли в соседних странах. . Кстати, на Беларуськалии, например, уже решили этот вопрос: работникам могут новогодние каникулы, но за свой счет. Непростое видео, которое стоит посмотреть. Оно о тех, кто столкнулся с такой болезнью, как рассеянный склероз . Эта болезнь поражает оболочку нервных волокон и у всех проявляется по-разному: кто-то перестает ходить, кто-то теряет чувствительность в определенных конечностях, некоторые перестают различать вкусы. Мы пригласили в студию людей с этим диагнозом и поговорили о страхе, боли и фразе «ты будешь овощем».

. Эта болезнь поражает оболочку нервных волокон и у всех проявляется по-разному: кто-то перестает ходить, кто-то теряет чувствительность в определенных конечностях, некоторые перестают различать вкусы. Мы пригласили в студию людей с этим диагнозом и о страхе, боли и фразе «ты будешь овощем». Помните ли вы недавний скандал между пассажиром и столичным водителем: парень снял ролик о том, как пытался талончик в автобусе, а вместо этого получил фигу. С нами связался тот самый водитель и рассказал свою версию случившегося. Он, кстати, не отрицает, что сорвался, но сожалеет об этой ситуации.





Продолжаем разбираться с Венским балом (его, напомним, из Купаловского театра перенесли во Дворец Независимости). Организаторы мероприятия прокомментировали , кто сможет попасть на бал к президенту, а также получат ли компенсации люди, которые уже вложили деньги в его подготовку.

(его, напомним, из Купаловского театра перенесли во Дворец Независимости). Организаторы мероприятия , кто сможет попасть на бал к президенту, а также получат ли компенсации люди, которые уже вложили деньги в его подготовку. Иранец Мохсен Шахини приехал в Беларусь учиться, но остался здесь вовсе не из-за гранита науки. С тех пор прошло 14 лет: он здесь обжился, женился, запустил свой стартап и увлекся фридайвингом, который помог ему справиться с приступами бронхиальной астмы.

здесь вовсе не из-за гранита науки. С тех пор прошло 14 лет: он здесь обжился, женился, запустил свой стартап и увлекся фридайвингом, который помог ему справиться с приступами бронхиальной астмы. Известный российский дизайнер Артемий Лебедев вложился в белорусский стартап . И вот что это за компания (спойлер: она не связана с дизайном).

. И (спойлер: она не связана с дизайном). Кстати, о технологиях — умные удобрения, совместное телеприсутвие, и даже безопасные реакторы для АЭС — здесь вы найдете список идей и открытий этого года , которые смогут изменить мир к лучшему.

вы найдете , которые смогут изменить мир к лучшему. Возле Дворца художественной гимнастики на проспекте Победителей в Минске построят стильный многофункциональный комплекс, в котором разместится в числе прочего ассоциация художественной гимнастики и апартаменты. Показываем , как будет выглядеть то, что построит хозяйка магазинов duty free.





О СПОРТЕ

Эта история не только о спорте, она о вере в жизнь и борьбе за нее 14-летнего юного футболиста Максима Камаева. В прошлом году у него диагностировали рак мозга. До болезни мальчик занимался в академии минского «Динамо», был одним из лучших и выступал «примерно на той же позиции, что и Кевин де Брейне в «Сити». В будущем Макс подумывал перебраться в академию брестского «Динамо», но этот клуб появился в жизни мальчика уже после того, как пришла беда. Кстати, лидеры брестского «Динамо» Артем Милевский и Павел Нехайчик передали нам свои гостевые футболки сезона, в котором Брест впервые стал чемпионом Беларуси, для выставления на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пойдут на лечение Максима и еще одного героя наших публикаций — Артема Лавренко из Пинска.





Известные футболисты далеко не всегда выбирают себе в спутницы звездных красоток. Истории Роналду, Ракитича, Крыховяка и Иньесты доказывают, что и в мире селебрити есть место трогательным историям о Золушке. Собрали их все в одной подборке .

доказывают, что и в мире селебрити есть место трогательным историям о Золушке. Собрали их все в . Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Все новости среды, 4 декабря

И напоследок прекрасное. Фейерверком в наше время никого не удивишь, разве что если запустить его при солнечном свете. Яркого и насыщенного вам дня.

Ваша редакция.