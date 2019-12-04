Новые стихи кореличских поэтов объединила тема «Любовь — начало всех начал…»

Источник материала: Полымя





«Любовь — начало всех начал…»

Гэтыя словы з верша Леанілы Дзянькевіч вызначаюць тэматычную накіраванасць сённяшняга выпуску літаратурнай старонкі «Рэчанька». Публікуемыя вершы раскрываюць шматграннае значэнне паняцця пад назвай «любовь», бо ў ім — і любоў да Радзімы, да роднага куточка зямлі, да яе навакольнай прыгажосці; і агеньчык светлага, незгасальнага кахання да любімага чалавека, якое напаўняе сэрца, якое не дае душы спакою, лечыць яе сваёй пяшчотай, гаючым цяплом. Думаю, што шчырыя, даверлівыя радкі нашых мясцовых паэтаў дапамогуць вам, паважаныя чытачы, не заўважаць слоту першага зімовага месяца, і падораць вам светлыя ўспаміны аб шчаслівых імгненнях вашага жыцця.

Галіна КАЛТУНОВА





ГІМН РОДНАЙ ЗЯМЛІ

Пакуль з табой, пакуль я тут,

Люблю цябе, мой родны кут.

І сею ў глыб тваіх палёў

Свой дар найлепшы — зерне слоў.

Трымае леса беражок

Сцяжынак вузкі павадок.

I роднай мовы галасы

У полі чуюць каласы.

Аблокаў беленькі ланцуг…

Пад ногі сцеле кветкі луг…

Сасновы бор і небакрай,

Птушыны гоман — быццам рай!

Тут Бацькаўшчыны родны след,

Духмяны, самы смачны хлеб,

Крынічка з чыстаю вадой,

Нібыта з матчынай слязой.

Тут прадзед мой вайну прайшоў…

Як выказаць? Няма тых слоў…

Віхурай пылу і агню

Гнаў прэч праклятую вайну!

Тут я жыву. I тут мой дом.

Гасцей частую за сталом.

За мір, за дзень, за спеўны звон,

Зямля мая, табе — паклон…

Святлана МОНІЧ





СВИТЯЗЯНКА

Закрою я глаза на миг

И вновь тебя увижу, Свитязь.

Качается чуть-чуть тростник

Там, где бродил когда-то витязь.

Где он мечту свою искал,

Вода траву на дне неволит.

Любовь — начало всех начал,

Ее ничто не остановит:

Ни расстоянье, ни года,

Ни волн прибой, ни скрежет танка.

Я — витязь твой, а ты — моя

Лесная нимфа — свитязянка.

Тебя найду я, только жди,

Взойду с рассветом на крыльцо,

Ты спрячешь на моей груди

Росой омытое лицо.

И пусть судачат старики,

Что в жизни все теперь не так.

Встречать нас будут тростники

Да свитязянский березняк.

Леонила ДЕНЬКЕВИЧ





Мокрый асфальт… и листья

По ветру вьются, летят…

К тебе я из осени вышла

Лет 30 тому назад.

И солнце светило оранжево,

Теплынь не осенней была,

И яблоки падали влажные,

Налитые соком, теплом.

И клены горели золотом

Червонным, до боли в глазах,

Мы были совсем тогда молоды

С мечтою в горячих сердцах.

Девчоночкой длиннокосою

Тропинку тебе перешла

В лесу, где берез позолотою

Укрыта земля была.

Осины звенели монистами,

Счастье и радость суля,

Были все помыслы чистыми,

Любовь, как родник, светла.

Клин журавлей улетающих,

Курлыча, окликнул нас,

Словно судьбу вещающий,

С небес доносился глас…

Клин журавлей прилетающих

Весною окликнул нас,

То провожающих, то встречающих

Который десяток раз.

Александра ПАНАСЕНКО





Тэлефонная сувязь не злучыць…

Ты прабач, мая рана балючая,

Не магу я з табой гаварыць.

Тэлефонная сувязь не злучыць,

Па-ранейшаму сэрца баліць.

Не было для расстання прычыны,

Мне ж цябе ўсе гады не стае,

І дагэтуль у кожным мужчыне

Бачу воблік і рысы твае.

Ды не нам сёння гімн урачысты

Пад вярбою пяюць салаўі,

Як далёкая зорачка-знічка,

Ты застаўся ў сэрцы маім.

Не звані, не патрэбна размова,

Што былое цяпер варушыць?!

Тэлефонная сувязь не злучыць —

Маё сэрца ўжо не баліць.

Марыя ПАЛУЯН





КАЗКА СТАРОГА САДА

Увішна вецер завіхаўся,

Усю ноч то плакаў, то стагнаў,

Мабыць, на восень раззлаваўся,

Лісце апошняе зрываў.

Пад раніцу прыціх, стаміўся,

На працу рук сваіх глядзіць…

На яблыні лісток застаўся,

Ад страху на галлі дрыжыць.

Падкраўся вецер ды лагодна

Лісточку кажа: «Пачакай,

Працую я з прыродай згодна,

І нездарма лісце сабраў.

Мая работа — у лістападзе,

Усё лісцейка зямлі аддаць,

Каб па вясне ў гэтым садзе

Змаглі ўсе дрэвы расцвітаць,

А ты давай, браток, не бойся,

Цябе нарукі я вазьму.

Ды не дрыжы ўжо, супакойся,

Я на зямельку апушчу».

І золкім ранкам ліст кружыўся

У абдымках ветру над зямлёй,

І цёплы май лісточку сніўся

Пад гукі песні векавой.

Антаніна АЎЧЫННІКАВА (КОДЛУБАЙ)





ПАМЯТЬ

К тебе любовь в душе я сохраню,

И этот уголок занять никто не сможет.

Когда же эта боль пройдет?

И почему тоска-печаль мне душу гложет?

Вот год прошел, а я, скорбя,

Все так же жду, смотрю в окошко.

Но пусто во дворе, там нет тебя,

И больше не пройдешь ты по дорожке.

Так дай же жить, внучат растить,

И болью мое сердце не терзай,

К тебе любовь буду хранить,

И не забуду, верь мне, знай…

Остались мне одни воспоминанья

И пустота на той дорожке,

Она несет душе моей страданье,

Но я все жду тебя, смотрю в окошко…

Наталья БОКША





КОСТЕР

Костер горел, костер пылал,

И ввысь летело пламя,

Меня он долго согревал,

Порою даже обжигал

И ранил.

Округу ярко освещал,

Дарил покой всем небывалый,

Он для меня спасеньем стал,

Притягивая взгляд усталый.

Теплом согревшись у костра,

Глаза я закрываю…

Ну кем бы без тебя была?

Какой бы стала?

Теплом своим придал мне сил

И жизнь мою ты сохранил!

А в благодарность я тебе

За доброту твою ко мне

Поленья дров бросаю.

Живи.

Теперь тебя спасаю…

Ирина БУСЬКО





Мне б в тебя влюбиться до безумства,

Чтобы сердце полыхало как огонь…

Чтобы нежность наполняла чувства,

Чтобы в венах застывала кровь…

Мне б влюбиться и расправить крылья,

Они вырастут от счастья за спиной…

А вечером, уставшей и бессильной

Писать стихи тебе с печальною тоской…

Чтоб вдохновлял меня ты каждым взглядом,

Частичкою души моей писал,

Как будто бы поэт со мною рядом

Свои шедевры диктовал…

Безумно хочется влюбиться

И жизнь с нуля с тобою начинать,

С разбега в омут… и кружиться…

Пока на это хватит сил…

Светлана ДУБЧЁНОК-МИШУКОВА





ТАМ, ГДЕ ПАДАЮТ ЗВЕЗДЫ

С мечтой в багаже, уезжая из дома,

На вокзале Полесском в скорый поезд войду.

И среди пассажиров совсем незнакомых

В комфортном вагоне свое место найду.

Впереди больше тысячи верст до конечной,

Даже пусть на край света — расстоянье не в счет,

Ведь там падают звезды в мир любви бесконечно

И багряное солнце над землею встает.

Здесь, у синего моря, где рассветы встречают,

Ничего нет красивей, чем полет журавлей,

Те, кто верят и любят, у морского причала

Ожидают с надеждой своих кораблей.

Но мгновенно, как в сказке, время вдаль улетело

И сменилось холодной суровой зимой,

Под мелодию ветра заиграли метели,

Это значит, пора возвращаться домой.

Наша жизнь — скорый поезд по рельсам упрямым

В путешествии вечном не устанет спешить.

Жаль, что каждый из нас, так и есть, скажем прямо,

Что когда-то задумал, не успел завершить.

Не успел, а, быть может, хотел, но не смог,

Жил в унынье, без песен в душе, без улыбок,

Не считал, сколько пройдено долгих дорог.

И как много на них совершилось ошибок.

«Годы — наше богатство», — так в песне поется,

А в пути огонек будет долго и ярко гореть.

Если молодость в сердце все еще остается,

Мы не будем с ней спорить и не станем стареть.

Анна КОЗЕЛ





МОЛИТВА

Дай мне, Боже, силы и терпения

Пережить все беды на пути,

А рукам дай ловкость и умение

От себя чтоб горе отвести.

И глазам дай зренье зоркое,

Чтоб врагов смогла я отличить,

Сердце дай мне нежное, горячее,

Чтоб друзей по-настоящему любить.

Душу дай мне добрую, широкую,

Чтоб могла любое зло простить.

Да ногам дорогу дай счастливую,

Чтоб по ней уверенно шагать.

И за все я, Боженька любимый,

Буду век тебя благодарить.

Эмма РУСАК





ПРОЩАНИЕ

С тобой из лета уезжали,

Прощаясь ночью лунной, светлой,

Нас звезды молча провожали,

Тихонько подгоняя теплым ветром.

Что впереди нас ждет, мы знали:

Холодный ветер, злые тучи…

И твои губы прошептали:

— Расстанемся, так будет лучше.

А там ненастье, дождь и слякоть,

Холодные, промозглые дожди.

Ты поцелуй меня на память,

Чтоб холода мне легче пережить.

Я вспоминаю миг прощальный этот,

Когда затянет песню ветродуй,

Последние минуты лета

И твой прощальный поцелуй…

Павел КРАВЕЛЬ



