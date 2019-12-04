Инспекторы ГРОЧС проверили школы Пинска и района на состояние пожарной безопасности

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг ГУО «Борковская базовая школа» Пинского района. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. В адрес директора ГУО «Борковская базовая школа» Пинского района Велютич Лилии Александровны направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг ГУО «Средняя школа № 8 г. Пинска», по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 18. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. В адрес директора ГУО «Средняя школа № 8 г. Пинска» Куница Натальи Николаевны направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг ГУО «Средняя школа №15 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. В адрес директора ГУО «Средняя школа №15 г.Пинска» Дорошенко Леонида Михайловича направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга по состоянию на 29.11.2019г. проведен мониторинг ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. В адрес директора ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска» Тарелкина Геннадия Васильевича направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг ГУО «Новодворская базовая школа» Пинского района. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. В адрес директора ГУО «Новодворская базовая школа» Пинского района Масюк Натальи Александровны направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №187 от 25.11.2019г. проведен мониторинг ГУО «Домашицкая базовая школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Домашицы, ул.Партизанская 4а. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. В адрес директора ГУО «Домашицкая базовая школа» Пинского района Товстыка Натальи Николаевны направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №187 от 25.11.2019г. проведен мониторинг ГУО «Чуховская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д.Чухово, ул.Советская 52а. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. В адрес директора ГУО «Чуховская средняя школа» Пинского района Кириковича Павла Павловича направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №187 от 25.11.2019г. проведен мониторинг ГУО «Погост-Загородская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д.Камень, ул. 50 лет БССР 35. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. В адрес директора ГУО «Погост-Загородская средняя школа» Пинского района Ерш Светланы Михайловны направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг ЧУО «Средняя школа Бейс-Агарон» по адресу: г. Пинск, ул. Островского, 9А и ул. Партизанская, 39А. В ходе проведения мониторинга установлено, что были выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. С работниками ЧУО «Средняя школа Бейс-Агарон» проведен инструктаж о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности на рабочих местах и в быту.

Первый заместитель начальника Пинского ГРОЧС В.В. Рябых

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В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг магазинов ООО «Мегатоп в Пинске» по адресу: г.Пинск, ул. Ленина, 11 и ул. К.Маркса. В ходе проведения мониторинга установлено, что нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, не выявлено. С работниками ООО «Мегатоп в Пинске» проведен инструктаж о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности на рабочих местах и в быту.

Первый заместитель начальника Пинского ГРОЧС В.В. Рябых

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №158 от 21.11.2019 г. по состоянию на 25.11.2019 года проведен повторный мониторинг здания общежития №1 ф-ла ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой», расположенного по адресу: д. Пинковичи, ул. Берёзовая, д.12. В ходе проведения мониторинга установлено, что нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, устранены в полном объеме. С жильцами общежития проведен инструктаж о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности в быту.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №156 от 04.11.2019 года проведен повторный мониторинг объектов СУП «Пинскдрев-агро», расположенного по адресу: Пинский район, д. Бобрик, ул. Чапаева, д. 10. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п.п. 2,6,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33 ранее выданных рекомендаций №92 от 09.08.2019 года не выполнены. По результату мониторинга должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах СУП «Пинскдрев-агро» привлечены к административной ответственности ответственных работников.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец