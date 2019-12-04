Пионер — всем ребятам пример!(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень

ионерия — большая дружная страна. Здесь мальчишки и девчонки учатся дружить, протягивать руку помощи и становиться чуточку взрослее. ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» — хорошая школа воспитания лидеров и активистов. Мероприятия, проводимые пионерскими организациями, тому подтверждение.





Для развития детского движения ОО «БРПО» и формирования положительного имиджа пионерской организации в Чашникском районе прошёл ежегодный районный конкурс «Пионер года — 2019». Как и сообщалось ранее, в нём приняли участие представители пионерских дружин учреждений общего среднего образования райцентра, города энергетиков и Краснолукской детского сада-средней школы.





В солнечный субботний день в актовом зале районного центра детей и молодёжи пестрели красно-зелёные галстуки и улыбки ребят. Конкурс получился необычайно ярким и увлекательным. Начали с домашнего задания «Я — пионер!». В визитных карточках ребят были снимки и песни, знакомящие членов жюри и зрителей с их повседневными делами на благо школы и малой родины, их семьями и пионерскими дружинами.

































Авторские пионерские речёвки были разучены со зрительным залом в конкурсе «Я — затейник!». Лидеры пионерских дружин со своими группами поддержки громко и чётко скандировали фразы про дружбу, помощь окружающим и добрые дела. Всё согласно пионерским законам.

Следующее испытание также было зрелищным. Конкурсантам было предложено продемонстрировать модель одежды, которая, по их мнению, характеризует пионера-активиста штаба. «Пионерская мода» выявила самых креативных и ответственно подошедших к изготовлению костюма. Школьники учли всестороннюю занятость и увлеченность ребят в ярких галстуках и нашили много карманов, захватили в руку чемоданчик, показали заинтересованность пионеров прессой и продемонстрировали мобильность современного члена БРПО. При подготовке к этому конкурсу в ход шли пластиковые крышечки, газеты, зонт, наклейки, бумага и другие материалы.

















Проверить свои интеллектуальные способности, знание истории развития пионерской организации, а также Устава ОО «БРПО» семь лидеров дружин смогли в конкурсе «Пионер — эрудит!». Отметим, что большинство участников справились с тестовым заданием на отлично.

Завершил нешуточную борьбу за звание пионера года конкурс видеороликов «Мой путь к успеху». Мальчишки и девчонки в отснятом материале рассказали о своих личных качествах, увлечениях, достижениях.













Конкурсанты выдохнули, жюри посовещалось, в зале наступило время волнения и ожидания — объявления результатов. Дипломом отдела по образованию Чашникского райисполкома награждена Алина Клещёнок, лидер пионерской дружины им.М.И.Чайкина, учащаяся 8 класса Чашникской гимназии, занявшая третье место.

Второе место разделили два участника: пятиклассник Станислав Сафонов, лидер дружины им. З. А. Космодемьянской базовой школы г.Чашники и восьмиклассница средней школы №1 г.Новолукомля, лидер пионерской дружины им. Б. И. Петрова Алёна Джаноян.

Звание «Пионер года — 2019» и Диплом за первое место получила Анастасия Кашко, учащаяся 8 класса СШ №2 г.Новолукомля, лидер пионерской дружины им. Ю. А. Кузнецова.





Пообщавшись с победительницей после мероприятия, мы выяснили, что Анастасия четвертый год является лидером дружины и может часами рассказывать о добрых делах и мероприятиях с участием её сверстников — пионеров.

— В школе я отличница, постоянный участник олимпиад по белорусскому языку и литературе. Люблю помогать тем, кто нуждается в этом. А моя семья, родители поддерживают мои начинания, — делится Анастасия Кашко, которая растрогалась своей победой, хотя и верила в свои силы.





Пройдёт немного времени, и члены ОО «БРПО» вступят в ряды Белорусского республиканского союза молодёжи. Они будут образцовыми активистами, полными лидерских качеств, и достойным примером младшему поколению.

А пока… Пионер, будь готов! Всегда готов!

Екатерина БУРАК.