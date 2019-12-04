Температура воздуха в Беларуси в ноябре превысила норму на 3,3 градуса

Источник материала: Газета Авангард





Средняя по Беларуси температура воздуха за ноябрь 2019 года составила плюс 4,2 градуса, что выше климатической нормы на 3,3 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Так тепло на территории страны в ноябре бывает примерно один раз в 15 лет. Температурный режим на протяжении месяца был неоднородным», — отметили в Белгидромете.

Первая и вторая декады ноября были очень теплыми, со средней температурой воздуха на 5,1 и 5,6 градусов выше нормы соответственно. Третья декада была холоднее обычного, со средней температурой воздуха на 0,5 градуса ниже климатической нормы. На протяжении первой и второй декад дневные температуры превышали пятиградусную отметку, а в самые теплые сутки — десятиградусную. В третьей декаде дневные температуры находились в основном в пределах минус 5 — плюс 5 градусов. Ночные температуры с 1 по 20 ноября были преимущественно в интервале от плюс 1 до плюс 10 градусов, а с 21 ноября повсеместно опускались до отрицательных значений.

За ноябрь в среднем по стране выпало 45,1 мм осадков (98% климатической нормы). Больше всего осадков выпало на территории Витебской области (66,8 мм, или 136% климатической нормы за месяц). Меньше всего осадков было отмечено на территории Гомельской области — 26,9 мм, или 57% климатической нормы.

В третьей декаде месяца отмечалось выпадение снега и мокрого снега. На большей части Витебской, Минской и Гомельской областей и по отдельным пунктам наблюдения Гродненской, Могилевской и Брестской областей на непродолжительное время устанавливался снежный покров высотой от 0,1 до 2 см.

Водность большинства рек в ноябре была близка к норме и несколько ниже ее, лишь водность Западного Буга и Припяти оказалась значительно (на 50%) меньше обычной для этого времени года.

В третьей декаде месяца в результате морозной погоды на водных объектах страны начались ледообразовательные процессы. К середине декады ледяные образования отмечались на Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра и Березины, отдельных участках Вилии и Припяти, а также на большинстве их притоков. В последние дни месяца погода способствовала разрушению ледяных образований на отдельных участках рек.-0-