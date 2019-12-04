На проспекте Независимости появятся световые проекции. Вот как они будут выглядеть

Источник материала: Tut.by

В Минске тестируют световые проекции на фасадах зданий. Это станет новым элементом оформления проспекта Независимости к Новому году, сообщает агентство «Минск-Новости» .





Проекцию на Дворец профсоюзов запустили в тестовом режиме 4 декабря. Потом похожие украсят все административные здания проспекта Независимости от Главпочтамта до площади Победы.

Городские власти рассматривают возможность оформить таким образом и проспект Победителей, рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Световые проекции будут работать в том же режиме, что и праздничная иллюминация. Но если горожанам захочется любоваться ими чаще, график пересмотрят.





Праздничные гирлянды и проекции на улицах Минска включат 14 декабря. Они будут работать по 13 января, каждый день: примерно с 17.20 до полуночи.