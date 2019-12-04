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На проспекте Независимости появятся световые проекции. Вот как они будут выглядеть

05.12.2019 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске тестируют световые проекции на фасадах зданий. Это станет новым элементом оформления проспекта Независимости к Новому году, сообщает агентство «Минск-Новости».


Проекцию на Дворец профсоюзов запустили в тестовом режиме 4 декабря. Потом похожие украсят все административные здания проспекта Независимости от Главпочтамта до площади Победы.

Городские власти рассматривают возможность оформить таким образом и проспект Победителей, рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Световые проекции будут работать в том же режиме, что и праздничная иллюминация. Но если горожанам захочется любоваться ими чаще, график пересмотрят.


Праздничные гирлянды и проекции на улицах Минска включат 14 декабря. Они будут работать по 13 января, каждый день: примерно с 17.20 до полуночи.

 
Теги: Минск
 
 
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Праздничные гирлянды и проекции на улицах Минска включат 14 декабря. Они будут работать по 13 января, каждый день: примерно с 17.20 до полуночи.
 
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