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На проспекте Независимости появятся световые проекции. Вот как они будут выглядеть
05.12.2019 09:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске тестируют световые проекции на фасадах зданий. Это станет новым элементом оформления проспекта Независимости к Новому году, сообщает агентство
Проекцию на Дворец профсоюзов запустили в тестовом режиме 4 декабря. Потом похожие украсят все административные здания проспекта Независимости от Главпочтамта до площади Победы.
Городские власти рассматривают возможность оформить таким образом и проспект Победителей, рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Световые проекции будут работать в том же режиме, что и праздничная иллюминация. Но если горожанам захочется любоваться ими чаще, график пересмотрят.
Праздничные гирлянды и проекции на улицах Минска включат 14 декабря. Они будут работать по 13 января, каждый день: примерно с 17.20 до полуночи.
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Праздничные гирлянды и проекции на улицах Минска включат 14 декабря. Они будут работать по 13 января, каждый день: примерно с 17.20 до полуночи.
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