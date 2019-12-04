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С 1 января ввозить крупные покупки из-за границы станет дешевле

05.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 1 января 2020 года понятие «неделимый товар» не будет применяться к товарам, ввозимым в Беларусь, сообщает Гродненская таможня.

С 1 января ввозить крупные покупки из-за границы станет дешевле

Фото: sb.by

Неделимым товаром называется товар для личного пользования весом более 35 кг, который невозможно разделить без изменения его назначения. Это, например, холодильник, стиральная машина, духовка и другие крупные предметы.

Сейчас пошлина на товар рассчитывается из учета всего веса товара. С 1 января она будет считаться только за превышение веса или стоимости.

Беспошлинно можно ввозить товары на сумму 500 евро массой не более 25 кг, если пересекать границу реже, чем раз в три месяца. Если ездить за границу чаще, норма снижается до 300 евро и 20 кг.

Пошлина составляет 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса.

Если сейчас человек едет за границу в первый раз за три месяца и покупает посудомоечную машину, которая стоит 300 евро и весит 36 кг, ему надо заплатить пошлину в 144 евро (36 кг * 4 евро).

С 1 января пошлина будет рассчитываться только за превышение и составит 44 евро (11 кг * 4 евро), если это первая поездка за 3 месяца.

Источник: reform.by

 
 
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С 1 января 2020 года понятие «неделимый товар» не будет применяться к товарам, ввозимым в Беларусь, сообщает Гродненская таможня. Неделимым
 
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