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Суд по делу экс-мэра Жодино приостановили: проверяют информацию о давлении на этапе следствия
05.12.2019 13:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд по делу бывшего мэра Жодинского горисполкома Юрия Шарого приостановили из-за проверки — в суде появились заявления о психологическом давлении со стороны сотрудников ГУБОПиК на этапе следствия.
Бышего мэра Жодинского горисполкома Юрия Шарого судят в суде Борисовского района. Процесс начался еще в сентябре этого года, он находится под стражей с октября 2018 года.
Бывшего мэра обвиняют по ч.3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий) и ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки). Помимо Юрия Шарого одновременно судят еще двоих человек. Они, по версии следствия, посредники в передаче взятки.
По ч.3 ст 426 УК его обвиняют в ущербе на сумму 39 700 рублей, также прокуратурой заявлен иск о взыскании 30 тысяч долларов. Следствие предполагает, что это размер взятки по трем эпизодам по ч.3 ст. 430. Однако здесь речь идет о том, что этот иск предъявлен как Юрию Шарому, так и предполагаемому посреднику в передаче взятки.
Юрий Шарый вину не признает ни по одной из предъявленных статей Уголовного кодекса.
Судебные заседания временно отложили из-за проверки. Об этом TUT.BY сообщил источник, знакомый с материалами дела. Основание для проверки — заявление адвокатов о том, что в ходе судебного заседания прозвучала информация: показания обвиняемый давал под психологическим давлением со стороны ГУБОПиК. Один из свидетелей тоже заявил, что в заявлении о привлечении Шарого к ответственности на этапе досудебного производства указаны моменты, которых он в принципе не мог знать.
Предполагается, что проверка закончится примерно через неделю.
Напомним, председателя Жодинского горисполкома Юрия Шарого
Юрия Шарого назначили на должность председателя Жодинского горисполкома в октябре 2016 года. Ранее он был первым зампредом исполкома: с 2009 года ведал общим руководством и координацией деятельности горисполкома в социально-культурной сфере, координировал ведение идеологической работы в организациях города, вопросы печати, гуманитарной деятельности и взаимодействие с городским Советом депутатов. До назначения в Жодино работал председателем Ивенецкого поселкового совета.
Юрий Шарый женат, у него двое сыновей и пятеро внуков.
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Суд по делу бывшего мэра Жодинского горисполкома Юрия Шарого отложили из-за проверки действий по отношению к нему на этапе следствия.
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