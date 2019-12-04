«Обо мне еще услышите!» Чем после «дембеля» займутся депутаты прошлого созыва от Витебской области

Источник материала: Tut.by

4 декабря Палата представителей шестого созыва завершила работу . Состав парламентариев от Витебской области почти полностью обновился. Из 14 вновь избранных депутатов парламента на второй срок останутся лишь двое, остальные 12 — передадут полномочия преемникам. TUT.BY узнал, как сложится дальнейшая судьба «бывших»: куда они планируют пойти работать, чем займутся.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новые «старые» депутаты

От Витебской области в парламенте на новый срок останется старожил, 70-летний Владимир Андрейченко. Он снова выиграл выборы по Докшицкому округу № 22 и стал депутатом уже четвертый (!) раз подряд.

Андрейченко возглавлял парламенты четвертого, пятого и шестого созывов.

— Будете выдвигать свою кандидатуру на должность спикера? — спросил у Владимира Андрейченко TUT.BY 4 декабря, когда депутаты шестого созыва собрались на свое последнее заседание.

— Нет, сам себя выдвигать не буду.

На второй срок в нижней палате парламента останется и 53-летний победитель на выборах в Лепельском округе № 23 Игорь Мартынов. Ранее он был военкомом области.

Во власть: в кресло районных руководителей

59-летний экс-депутат по Сенненскому округу № 30 Анатолий Лукашов с местом работы после парламента определился в ноябре: он утвержден председателем Дубровенского райисполкома. С этого же самого кресла он и уходил в парламент в 2016 году.

Уроженец Поставского района 52-летний Сергей Земченок — бывший депутат по Поставскому округу № 29. С июня этого года он — глава Лиозненского района. В парламент Земченок шел с должности директора предприятия «Поставымебель».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Женщины: Идей, чем заняться, много

В новый парламент от Витебской области избрали пять женщин. До этого регион в законодательном органе представляли три дамы.

Бывший депутат по Витебскому-Горьковскому округу № 17 Татьяна Старинская (50 лет, педагог) до депутатства руководила территориальным центром соцобслуживания населения Первомайского района Витебска.

— Я возвращаюсь в Витебск. Мы определились с руководством области, куда я иду. Приступлю к работе после Нового года, — сообщила Татьяна Александровна. — Но конкретное место я бы не хотела сейчас озвучивать. На мой взгляд, еще рано: жизнь полна чудес, и мало ли, какая ситуация. Могу только сказать, что это не госслужба и что я буду руководителем. И есть одно направление, которое не хочу бросать: это проект об обучающихся городах. Витебск — единственный город в Беларуси, который вошел в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО.

Юристу по образованию Наталье Гуйвик (Полоцкий городской округ № 27) 57 лет. Парламентарий она опытный: была и в пятом, и в шестом созывах. До этого работала судьей, позже — председателем Полоцкого горсовета депутатов.

За работу в парламенте шестого созыва Александр Лукашенко наградил председателя Постоянной комиссии по законодательству Наталью Гуйвик медалью «За трудовые заслуги».

— У меня такой возраст, что можно уже и на пенсию идти, — признается Наталья Васильевна. — Но есть желание работать, остаться в профессии: я — юрист и медиатор. Хочу развивать институт медиации, чтобы люди в конфликтных ситуациях научились договариваться между собой, а не ходили по судам. Может, применю свои знания в общественной организации — Союзе юристов Беларуси. Но, если появится предложение, то не откажусь продолжить работу и в государственной системе. Идей много! Будет видно, чем займусь, но сидеть дома точно не буду.

Людмила Добрынина (Оршанский городской округ № 25) — бухгалтер-экономист, ей 58 лет. Работала гендиректором предприятия «Оршастройматериалы», зампредседателя Оршанского горисполкома, председателем местного горсовета депутатов.

— Есть предложения и планы в области профессиональной деятельности. Я хорошо владею экономическими вопросами. Но конкретнее ничего пока сказать не могу: нужно принять решение — а оно не сиюминутное. Думаю, у меня все сложится, — верит в себя экс-депутат.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пока непонятно, куда, но «точно не на улицу»

Андрею Юницыну (Полоцкий сельский округ № 28) до пенсии еще далеко, ему 47 лет. Пока не получил «корочки» парламентария, был начальником Полоцкого зонального узла электросвязи витебского филиала «Белтелекома».

— Я еще в процессе принятия решения. Но работа будет связана с привычной мне сферой, то есть профиль деятельности сохранится. Это будет должность руководителя. И это все, что я на данный момент могу сказать определенно.

Василий Чекан (Витебский-Железнодорожный округ № 19) до парламента возглавлял областное управление МЧС, затем был начальником Департамента по материальным резервам в этом же ведомстве.

— Василий Иванович, вернетесь в МЧС?

— Нет, вы что, МЧС я отдал уже очень много лет.

— Ходят слухи, что станете замглавы администрации Октябрьского района Витебска.

— Предложение такое было. Я бы пошел, человек я ответственный, но мне 60 лет. Считаю, что все-таки там должна быть молодежь. Это такая сфера, где нужны энергичные люди. В данный момент могу сказать одно: работать буду в Витебске — ни на что не променяю родной город. Но где — пока только предположения. Считаю, что о чем-то конкретном можно говорить лишь тогда, когда буду уже где-то в приказе.

62-летний экс-депутат Сергей Занько от Витебского-Чкаловского округа № 18 пришел в парламент с должности заведующего кафедрой акушерства и гинекологии ВГМУ.

— Есть несколько предложений по трудоустройству в сфере медицины. Ведь я отработал в ней всю жизнь и с большим удовольствием туда возвращаюсь. Варианты — разные: одни интересны с точки зрения применения знаний, вторые — с точки зрения оплаты. Есть руководящие должности, есть предложение стать международным лектором: эта работа не руководящая, но очень престижная. Зовут также вернуться в родной вуз в Витебске. Или же — заняться медицинским центром. Я думаю, рассуждаю, прикидываю, где мне будет наиболее интересно и комфортно. То есть на улицу точно не попаду, — уверен доктор медицинских наук, профессор.

Самые лаконичные и неопределившиеся экс-депутаты

54-летний Виктор Мирош баллотировался в парламент от Городокского округа № 21. Три последних места работы в карьере Мироша до того, как он попал в «палатку», — директор «Птицефабрики Городок», председатель Городокского райсовета депутатов, первый заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики.

На вопрос, куда он пойдет после «парламентского дембеля», Виктор Мирош, сославшись на предельную занятость, ответил лаконично:

— Только родина — буду работать именно на витебской земле. Потом обо мне еще услышите!

Самый же краткий ответ на вопрос про трудоустройство прозвучал от бывшего депутата по Оршанскому-Днепровскому округу № 26 Виталия Чудовича.

— Пока без комментариев! — и экс-парламентарий бросил трубку.

До избрания в парламент 49-летний Чудович работал начальником локомотивного депо Орша Минского отделения Белорусской железной дороги.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В спорт и, возможно, на пенсию

Еще с двумя экс-депутатами — Вадимом Девятовским (Новополоцкий округ № 24) и Александром Цецохо (Витебский-Октябрьский округ № 20) — TUT.BY связаться не удалось.

Метателю молота, призеру Олимпийских игр Вадиму Девятовскому — 42 года. Он был депутатом парламента дважды: в пятом и шестом созывах.

На общественных началах Девятовский возглавляет два общественных объединения: Белорусскую федерацию легкой атлетики (БФЛА) и новополоцкую организацию «Белой Руси».

В октябре в интервью TUT.BY Вадим Девятовский сообщил , что все освободившееся время теперь планирует посвятить работе в БФЛА: «Я решил не распыляться. Пока серьезно сконцентрируюсь на этих задачах, а что будет дальше — посмотрим».

О 63-летнем кандидате медицинских наук, доценте Александре Цецохо поговаривают, что он может пойти на пенсию. До получения депутатского мандата он был директором медицинского колледжа в Витебске.

Депутаты парламента шестого созыва даже не отработали полностью осеннюю сессию, которая обычно длится до конца декабря, срок их полномочий был сокращен почти на год. Они начали работать 11 октября 2016 года и заседали всего три года вместо четырех. 5 декабря и старые, и новые депутаты встретились с президентом во Дворце независимости. 6 декабря в Овальный зал придет новый состав парламента, который выбрали 17 ноября. В новом парламенте оппозиции нет.

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