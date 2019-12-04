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«Обо мне еще услышите!» Чем после «дембеля» займутся депутаты прошлого созыва от Витебской области
05.12.2019 17:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 декабря Палата представителей шестого созыва
Новые «старые» депутаты
От Витебской области в парламенте на новый срок останется старожил, 70-летний Владимир Андрейченко. Он снова
Андрейченко возглавлял парламенты четвертого, пятого и шестого созывов.
— Будете выдвигать свою кандидатуру на должность спикера? — спросил у Владимира Андрейченко TUT.BY 4 декабря, когда депутаты шестого созыва собрались на свое последнее заседание.
— Нет, сам себя выдвигать не буду.
На второй срок в нижней палате парламента останется и 53-летний победитель на выборах в Лепельском округе № 23 Игорь Мартынов. Ранее он был военкомом области.
Во власть: в кресло районных руководителей
59-летний экс-депутат по Сенненскому округу № 30 Анатолий Лукашов с местом работы после парламента определился в ноябре: он утвержден председателем Дубровенского райисполкома. С этого же самого кресла он и уходил в парламент в 2016 году.
Уроженец Поставского района 52-летний Сергей Земченок — бывший депутат по Поставскому округу № 29. С июня этого года он — глава Лиозненского района. В парламент Земченок шел с должности директора предприятия «Поставымебель».
Женщины: Идей, чем заняться, много
В новый парламент от Витебской области избрали пять женщин. До этого регион в законодательном органе представляли три дамы.
Бывший депутат по Витебскому-Горьковскому округу № 17 Татьяна Старинская (50 лет, педагог) до депутатства руководила территориальным центром соцобслуживания населения Первомайского района Витебска.
— Я возвращаюсь в Витебск. Мы определились с руководством области, куда я иду. Приступлю к работе после Нового года, — сообщила Татьяна Александровна. — Но конкретное место я бы не хотела сейчас озвучивать. На мой взгляд, еще рано: жизнь полна чудес, и мало ли, какая ситуация. Могу только сказать, что это не госслужба и что я буду руководителем. И есть одно направление, которое не хочу бросать: это проект об обучающихся городах. Витебск — единственный город в Беларуси, который
Юристу по образованию Наталье Гуйвик (Полоцкий городской округ № 27) 57 лет. Парламентарий она опытный: была и в пятом, и в шестом созывах. До этого работала судьей, позже — председателем Полоцкого горсовета депутатов.
За работу в парламенте шестого созыва Александр Лукашенко наградил председателя Постоянной комиссии по законодательству Наталью Гуйвик медалью «За трудовые заслуги».
— У меня такой возраст, что можно уже и на пенсию идти, — признается Наталья Васильевна. — Но есть желание работать, остаться в профессии: я — юрист и медиатор. Хочу развивать институт медиации, чтобы люди в конфликтных ситуациях научились договариваться между собой, а не ходили по судам. Может, применю свои знания в общественной организации — Союзе юристов Беларуси. Но, если появится предложение, то не откажусь продолжить работу и в государственной системе. Идей много! Будет видно, чем займусь, но сидеть дома точно не буду.
Людмила Добрынина (Оршанский городской округ № 25) — бухгалтер-экономист, ей 58 лет. Работала гендиректором предприятия «Оршастройматериалы», зампредседателя Оршанского горисполкома, председателем местного горсовета депутатов.
— Есть предложения и планы в области профессиональной деятельности. Я хорошо владею экономическими вопросами. Но конкретнее ничего пока сказать не могу: нужно принять решение — а оно не сиюминутное. Думаю, у меня все сложится, — верит в себя экс-депутат.
Пока непонятно, куда, но «точно не на улицу»
Андрею Юницыну (Полоцкий сельский округ № 28) до пенсии еще далеко, ему 47 лет. Пока не получил «корочки» парламентария, был начальником Полоцкого зонального узла электросвязи витебского филиала «Белтелекома».
— Я еще в процессе принятия решения. Но работа будет связана с привычной мне сферой, то есть профиль деятельности сохранится. Это будет должность руководителя. И это все, что я на данный момент могу сказать определенно.
Василий Чекан (Витебский-Железнодорожный округ № 19) до парламента возглавлял областное управление МЧС, затем был начальником Департамента по материальным резервам в этом же ведомстве.
— Василий Иванович, вернетесь в МЧС?
— Нет, вы что, МЧС я отдал уже очень много лет.
— Ходят слухи, что станете замглавы администрации Октябрьского района Витебска.
— Предложение такое было. Я бы пошел, человек я ответственный, но мне 60 лет. Считаю, что все-таки там должна быть молодежь. Это такая сфера, где нужны энергичные люди. В данный момент могу сказать одно: работать буду в Витебске — ни на что не променяю родной город. Но где — пока только предположения. Считаю, что о чем-то конкретном можно говорить лишь тогда, когда буду уже где-то в приказе.
62-летний экс-депутат Сергей Занько от Витебского-Чкаловского округа № 18 пришел в парламент с должности заведующего кафедрой акушерства и гинекологии ВГМУ.
— Есть несколько предложений по трудоустройству в сфере медицины. Ведь я отработал в ней всю жизнь и с большим удовольствием туда возвращаюсь. Варианты — разные: одни интересны с точки зрения применения знаний, вторые — с точки зрения оплаты. Есть руководящие должности, есть предложение стать международным лектором: эта работа не руководящая, но очень престижная. Зовут также вернуться в родной вуз в Витебске. Или же — заняться медицинским центром. Я думаю, рассуждаю, прикидываю, где мне будет наиболее интересно и комфортно. То есть на улицу точно не попаду, — уверен доктор медицинских наук, профессор.
Самые лаконичные и неопределившиеся экс-депутаты
54-летний Виктор Мирош баллотировался в парламент от Городокского округа № 21. Три последних места работы в карьере Мироша до того, как он попал в «палатку», — директор «Птицефабрики Городок», председатель Городокского райсовета депутатов, первый заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики.
На вопрос, куда он пойдет после «парламентского дембеля», Виктор Мирош, сославшись на предельную занятость, ответил лаконично:
— Только родина — буду работать именно на витебской земле. Потом обо мне еще услышите!
Самый же краткий ответ на вопрос про трудоустройство прозвучал от бывшего депутата по Оршанскому-Днепровскому округу № 26 Виталия Чудовича.
— Пока без комментариев! — и экс-парламентарий бросил трубку.
До избрания в парламент 49-летний Чудович работал начальником локомотивного депо Орша Минского отделения Белорусской железной дороги.
В спорт и, возможно, на пенсию
Еще с двумя экс-депутатами — Вадимом Девятовским (Новополоцкий округ № 24) и Александром Цецохо (Витебский-Октябрьский округ № 20) — TUT.BY связаться не удалось.
Метателю молота, призеру Олимпийских игр Вадиму Девятовскому — 42 года. Он был депутатом парламента дважды: в пятом и шестом созывах.
На общественных началах Девятовский возглавляет два общественных объединения: Белорусскую федерацию легкой атлетики (БФЛА) и новополоцкую организацию «Белой Руси».
В октябре в интервью TUT.BY Вадим Девятовский
О 63-летнем кандидате медицинских наук, доценте Александре Цецохо поговаривают, что он может пойти на пенсию. До получения депутатского мандата он был директором медицинского колледжа в Витебске.
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