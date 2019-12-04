«Он был очень удобный». БелЖД отменила поезд Брест-Коммунары, который прозвали «кругосветкой»

Источник материала: Tut.by

БелЖД отменила поезд самого дальнего следования в стране по маршруту Брест-Коммунары. Он был в пути 876 километров и проходил это расстояние за 17 часов и 1 минуту. Ехал из Бреста в Могилевскую область через Пинск, Лунинец, Барановичи, Минск и Оршу. Люди, которые ездили этим поездом из Бреста в Могилевскую область, сетуют, что теперь им придется добираться с пересадками, а это неудобно.



Фото: Александр Лычавко

В редакцию портала обратилась Жанна Дашкевич, она живет в Бресте, а ее родители, уже пожилые люди, в Кричеве Могилевской области.

— Я уже просто отчаялась, — говорит она. — У меня двое детей: дочери 15 лет, сыну 7 лет. Дочку можно было посадить на этот поезд в Бресте, и она сама ехала к бабушке и дедушке в Кричев. Это был единственный прямой поезд, и тут с 8 декабря его отменяют. Теперь людям надо добираться с пересадками. А это был удобный поезд. В районе 20 часов вечера садишься в Бресте и на следующий день в примерно 12 часов — ты в Кричеве.

Она говорит, что сейчас есть варианты, как добраться из Бреста в Кричев и обратно с пересадками в Минске, Орше, Могилеве.

Напомним, поезд Брест — Коммунары появился в расписании в конце мая 2011-го, а с декабря 2015-го стал ходить ежедневно. Сначала это был самостоятельный поезд, а затем — прицепные вагоны к поезду Брест — Витебск. Станция Коммунары находится на дальней северной окраине райцентра Костюковичи в Могилевской области.

Действительно, прямого железнодорожного сообщения из Бреста до Коммунаров с 8 декабря не будет. С этого дня Белорусская железная дорога переходит на новый график. Добрать из Бреста до Кричева можно будет только с пересадками.

Константин Бояр, заместитель начальника пассажирской службы — начальник отдела организации пассажирских перевозок Белорусской железной дороги, объясняет, что прицепные вагоны прямого сообщения поезда № 658 Брест-Коммунары убрали из-за того, что на участке от Минска до Витебска изменилась схема курсирования поездов. С 8 декабря между Витебском и Минском будут ездить межрегиональные поезда и бизнес-класса. И эти поезда отправляются из Минска и Витебска и утром, и днем, и вечером.

— По условиям работы и технологии участка, поезд № 657/658 Брест-Витебск, в состав которого входила группа беспересадочных вагонов Брест-Коммунары, к сожалению, утром не может проследовать до станции Витебск и вечером вернуться обратно. Поэтому поезд № 657/658 сохранил сообщение от Бреста до Минска, на этот отрезок маршрута и приходился основной пассажиропоток. До станции Коммунары или Кричева из Бреста можно доехать поездом № 605/606 Брест-Витебск с пересадкой на станции Могилев на поезд № 633/ 634. Да, нужно в 5 утра выйти в Могилеве и пересесть на поезд до Коммунаров, и соответственно вечером тоже ожидать поезда некоторое время.

Если ехать из Бреста до Кричева через Оршу, то можно добраться поездом № 96, и в Орше пересесть на поезд региональных линий бизнес-класса.

— Расписание основных поездов рассчитываются с учетом ежедневного стабильного достаточного пассажиропотока, — говорит Константин Бояр. — На участке Кричев- Коммунары количество пассажиров возрастало в выходные и праздничные дни, в обычные будние дни схема поезда № 661/662 от Орши до Коммунаров в среднем составляла три вагона. При этом количество пассажиров в этих вагонах было не очень большое.