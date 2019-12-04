В Мозыре жителям частных домов бесплатно раздадут пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора

Источник материала: Tut.by

В Мозыре жильцам частных домов местный райжилкомхоз предоставит 120-литровые пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщает радио «Нелли-Инфо».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В каждом домовладении контейнеров будет два: один — для вторсырья, второй — для смешанных отходов.

Коммунальники уже закупили более 4,5 тысяч пластиковых контейнеров. Жильцам их раздадут абсолютно бесплатно. Правда, люди обязаны следить за их целостностью, а в случае кражи обратиться в милицию.