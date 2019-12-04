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В Мозыре жителям частных домов бесплатно раздадут пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора
05.12.2019 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре жильцам частных домов местный райжилкомхоз предоставит 120-литровые пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора,
В каждом домовладении контейнеров будет два: один — для вторсырья, второй — для смешанных отходов.
Коммунальники уже закупили более 4,5 тысяч пластиковых контейнеров. Жильцам их раздадут абсолютно бесплатно. Правда, люди обязаны следить за их целостностью, а в случае кражи обратиться в милицию.
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В Мозыре жителям частных домов бесплатно раздадут пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора
Жильцам их раздадут абсолютно бесплатно. Правда, люди обязаны следить за их целостностью, а в случае кражи обратиться в милицию.
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