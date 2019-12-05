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Мокрый снег, ветер и дождь. Погода в Гродно в выходные
06.12.2019 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные обещают мокрый снег, ветер и дождь. Будет прохладно, но в воскресенье немного потеплеет,
В субботу днем — +1…3 °C. Мокрый снег, вечером — дождь и все время сильный ветер.
В воскресенье — облачно с прояснениями, возможен дождь. Днем — +4…+6 °C.
Хороших выходных!
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Будет прохладно, но в воскресенье немного потеплеет.
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