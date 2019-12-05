Мокрый снег, ветер и дождь. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные обещают мокрый снег, ветер и дождь. Будет прохладно, но в воскресенье немного потеплеет, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем — +1…3 °C. Мокрый снег, вечером — дождь и все время сильный ветер.

В воскресенье — облачно с прояснениями, возможен дождь. Днем — +4…+6 °C.

Хороших выходных!

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