Правила ввоза товаров весом более 35 кг для физлиц изменятся с 1 января 2020 года

Источник материала: Полесская правда



Понятие «неделимый товар», для которого определен отдельный порядок уплаты таможенных платежей при ввозе физлицами на территорию ЕАЭС, не будет применяться с 1 января 2020 года, сообщили в Гродненской региональной таможне со ссылкой на решение Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года №107.

Под неделимым товаром для личного пользования понимается товар весом более 35 кг (с учетом упаковки, которая неотделима до его потребления или в которой он представляется для розничной продажи). Разделение такого товара невозможно без изменения его назначения.

В настоящее время в отношении неделимых товаров уплачиваются платежи по ставкам 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса. Например, при ввозе посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро необходимо уплатить 36 кг х 4 евро = 144 евро.

С 1 января 2020 года товар, к которому сейчас применяется понятие «неделимый», будет включаться в вес и стоимость товара, перемещаемого физическими лицами на территорию ЕАЭС. Соответственно расчет платежей будет производиться в части превышения стоимостной или весовой норм (с учетом частоты пересечения таможенной границы). То есть при ввозе посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро таможенные платежи будут уплачиваться по ставкам 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой норм. Если гражданин пересекает таможенную границу реже, чем один раз в три календарных месяца, и ввозит только этот товар, то сумма платежей составит 44 евро (11 кг х 4 евро).

В таможне напомнили, что сегодня беспошлинно можно ввезти товары, стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг. А в случае пересечения границы чаще, чем один раз в течение трех календарных месяцев, стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, и общий вес — не более 20 кг.