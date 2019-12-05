Протестированы 16 новых моделей автомобилей и определены самые опасные для пешеходов

Источник материала: Полымя

Эксперты Страхового института дорожной безопасности IIHS протестировали 16 новых моделей, чтобы определить степень их опасности для пешеходов в случае ДТП.





«Пешеходы — самые уязвимые участники дорожного движения, поэтому является обнадеживающим тот факт, что те или иные системы их защиты входят в стандартную комплектацию 12 из 16 протестированных нами моделей. В частности, 5 из 6 относящихся к люкс-классу», — отметил президент IIHS Дэвид Хэрки.

При этом, согласно оценке института, производительность систем варьируется в широких пределах.

Лучшие результаты на испытательном полигоне получили Audi A4, BMW 3-й серии, Subaru Outback, Mercedes-Benz C-класса, Nissan Maxima и Volvo S60.

Чуть хуже, но все равно достойно, справились системы Honda Accord, Lexus ES 350, Mazda 6, Nissan Altima, Tesla Model 3 и Toyota Camry.

Начальный, относительно приемлемый, уровень безопасности обеспечило оснащение Chevrolet Malibu.

Худшие результаты на тестах — у Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima.

Источник: interfax.by