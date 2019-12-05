ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протестированы 16 новых моделей автомобилей и определены самые опасные для пешеходов

06.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Эксперты Страхового института дорожной безопасности IIHS протестировали 16 новых моделей, чтобы определить степень их опасности для пешеходов в случае ДТП.

Протестированы 16 новых моделей автомобилей и определены самые опасные для пешеходов

«Пешеходы — самые уязвимые участники дорожного движения, поэтому является обнадеживающим тот факт, что те или иные системы их защиты входят в стандартную комплектацию 12 из 16 протестированных нами моделей. В частности, 5 из 6 относящихся к люкс-классу», — отметил президент IIHS Дэвид Хэрки.

При этом, согласно оценке института, производительность систем варьируется в широких пределах.

Лучшие результаты на испытательном полигоне получили Audi A4, BMW 3-й серии, Subaru Outback, Mercedes-Benz C-класса, Nissan Maxima и Volvo S60.

Чуть хуже, но все равно достойно, справились системы Honda Accord, Lexus ES 350, Mazda 6, Nissan Altima, Tesla Model 3 и Toyota Camry.

Начальный, относительно приемлемый, уровень безопасности обеспечило оснащение Chevrolet Malibu.

Худшие результаты на тестах — у Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima.

Источник: interfax.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты Страхового института дорожной безопасности IIHS протестировали 16 новых моделей, чтобы определить степень их опасности для пешеходов в случае ДТП.
 
Новости дня
Новости общества
 
Студентка ПолесГУ Дарья Золотарёва стала представителем Брестчины на I белорусско-молдавском молодёжном форуме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика