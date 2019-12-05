﻿ Возвращаются на родину или остаются в столице? Чем после «дембеля» займутся экс-депутаты от Гомельщины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возвращаются на родину или остаются в столице? Чем после «дембеля» займутся экс-депутаты от Гомельщины

06.12.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из семнадцати вновь избранных депутатов парламента по Гомельской области четверо — Николай Васильков, Евгений Адаменко, Леонид Писаник и Ирина Кралевич — остались на второй срок, остальные тринадцать передали полномочия своим преемникам. Мы узнали, как сложится дальнейшая судьба «бывших».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Два срока провела в овальном зале депутат от Гомельского сельского округа № 37 Алла Наумчик. На днях она вернется в Гомель. А работать придет туда, откуда и ушла, когда стала депутатом: в Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации — только уже не на должность ректора, а преподавателем.

Елена Остапюк, которая также избиралась в парламент дважды, рассказала TUT.BY, что сразу после того, как сдаст полномочия, вернется в Гомель. «Не знаю, куда, но точно знаю, что продолжу врачебную практику, дальше буду помогать людям — ведь я терапевт».

Депутат 6-го созыва от Гомельского-Юбилейного округа № 31 Иван Корж до депутатства возглавлял Институт национальной безопасности Республики Беларусь, а еще ранее — КГБ Гомельщины и Гродненщины. Пока он также держит в секрете свое будущее рабочее место: «Не волнуйтесь, все у меня хорошо», — заверил он .

Теперь уже бывший депутат по Светлогорскому округу № 46 Галина Филиппович намерена вернуться в родной город. В Светлогорске, призналась она местному изданию «Ранак», собирается работать заместителем генерального директора по идеологической работе и персоналу на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

Виталий Шилов, до депутатства занимавший должность заместителя директора по идеологической работе и управлению персоналом на гомельском ЗЛИНе, сказал TUT.BY, что с будущим рабочим местом пока не определился, но предложения есть и он их рассматривает. В Минске оставаться не собирается, вернется в Гомель.

Дмитрий Гурский пока также рассматривает поступившие предложения о трудоустройстве. До депутатства он был замгендиректора на Гомельском домостроительном комбинате.


Дмитрий Гурский

Отбывший в овальном зале два срока Владислав Щепов до депутатства был деканом экономического факультета ГГУ им. Франциска Скорины — а сейчас не стал раскрывать своих дальнейших планов. Лишь сообщил, что его новое место работы будет связано со сферой образования.

Экс-депутат, а еще ранее — директор Гомельского областного музея военной славы Павел Жданович сказал, что вопрос о его трудоустройстве решается, документы уже на согласовании. «Возможно, через неделю все решится, но пока некорректно говорить об этом».

Вице-спикер парламента Болеслав Пирштук, до работы в овальном зале занимавший должность замгубернатора Гомельской области по экономике, в Гомель возвращаться не собирается, трудоустраиваться намерен в Минске, вот только куда — не говорит. Но вскоре мы и сами обо всем узнаем.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Узнать о планах Олега Левшунова (Гомельский-Центральный округ № 33), Николая Рассохи (Мозырский округ № 42), Светланы Чекан (Хойникский округ № 47) и Вячеслава Дьяченко (Жлобинский округ № 40) нам не удалось. Дозвониться до экс-парламентариев было невозможно.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из семнадцати вновь избранных депутатов парламента по Гомельской области четверо остались на второй срок, остальные тринадцать передали полномочия своим...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Надеюсь, смогу привнести что-то свое». Мисс Беларусь в новом парламенте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • средства для ухода за обувью в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика