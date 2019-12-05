Возвращаются на родину или остаются в столице? Чем после «дембеля» займутся экс-депутаты от Гомельщины

Источник материала: Tut.by

Из семнадцати вновь избранных депутатов парламента по Гомельской области четверо — Николай Васильков, Евгений Адаменко, Леонид Писаник и Ирина Кралевич — остались на второй срок, остальные тринадцать передали полномочия своим преемникам. Мы узнали, как сложится дальнейшая судьба «бывших».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Два срока провела в овальном зале депутат от Гомельского сельского округа № 37 Алла Наумчик. На днях она вернется в Гомель. А работать придет туда, откуда и ушла, когда стала депутатом: в Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации — только уже не на должность ректора, а преподавателем.

Елена Остапюк, которая также избиралась в парламент дважды, рассказала TUT.BY, что сразу после того, как сдаст полномочия, вернется в Гомель. «Не знаю, куда, но точно знаю, что продолжу врачебную практику, дальше буду помогать людям — ведь я терапевт».

Депутат 6-го созыва от Гомельского-Юбилейного округа № 31 Иван Корж до депутатства возглавлял Институт национальной безопасности Республики Беларусь, а еще ранее — КГБ Гомельщины и Гродненщины. Пока он также держит в секрете свое будущее рабочее место: «Не волнуйтесь, все у меня хорошо», — заверил он .

Теперь уже бывший депутат по Светлогорскому округу № 46 Галина Филиппович намерена вернуться в родной город. В Светлогорске, призналась она местному изданию «Ранак», собирается работать заместителем генерального директора по идеологической работе и персоналу на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

Виталий Шилов, до депутатства занимавший должность заместителя директора по идеологической работе и управлению персоналом на гомельском ЗЛИНе, сказал TUT.BY, что с будущим рабочим местом пока не определился, но предложения есть и он их рассматривает. В Минске оставаться не собирается, вернется в Гомель.

Дмитрий Гурский пока также рассматривает поступившие предложения о трудоустройстве. До депутатства он был замгендиректора на Гомельском домостроительном комбинате.



Дмитрий Гурский

Отбывший в овальном зале два срока Владислав Щепов до депутатства был деканом экономического факультета ГГУ им. Франциска Скорины — а сейчас не стал раскрывать своих дальнейших планов. Лишь сообщил, что его новое место работы будет связано со сферой образования.

Экс-депутат, а еще ранее — директор Гомельского областного музея военной славы Павел Жданович сказал, что вопрос о его трудоустройстве решается, документы уже на согласовании. «Возможно, через неделю все решится, но пока некорректно говорить об этом».

Вице-спикер парламента Болеслав Пирштук, до работы в овальном зале занимавший должность замгубернатора Гомельской области по экономике, в Гомель возвращаться не собирается, трудоустраиваться намерен в Минске, вот только куда — не говорит. Но вскоре мы и сами обо всем узнаем.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Узнать о планах Олега Левшунова (Гомельский-Центральный округ № 33), Николая Рассохи (Мозырский округ № 42), Светланы Чекан (Хойникский округ № 47) и Вячеслава Дьяченко (Жлобинский округ № 40) нам не удалось. Дозвониться до экс-парламентариев было невозможно.

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