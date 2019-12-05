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На территории Осинторфского сельсовета проверили противопожарную безопасность

06.12.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На территории Осинторфского сельсовета проверили противопожарную безопасность

Ни для кого не секрет, что пожар – беда, которую не пожелаешь даже врагу….
Неоспоримым лидером всех огненных происшествий является неосторожность при курении. Чаще всего виновниками и жертвами огня в таких случаях становятся граждане, злоупотребляющие спиртным. Как известно, люди в состоянии алкогольного опьянения полностью или частично теряют контроль над своими действиями и поступками. Нередко подвыпивший человек бросает где попало непотушенные окурки, ложится в постель с зажженной сигаретой и совершенно не думает о последствиях. В большинстве случаев данная категория граждан наряду со своей безопасностью ставит под угрозу жизнь своих близких, а также людей, проживающих по соседству.


На территории Осинторфского сельсовета проверили противопожарную безопасность


На территории Осинторфского сельсовета проверили противопожарную безопасность


На территории Осинторфского сельсовета проверили противопожарную безопасность

Так, на территории Осинторфского сельсовета в 2019 году наблюдается рост пожаров, что нельзя не отметить с негативной стороны. В этой связи наибольшая активность работы смотровой комиссии направлена именно на этот сельсовет, непосредственно с привлечением корреспондента редакции газеты «Дняпроўская праўда». Так, 30 ноября и 2 декабря текущего года комиссия работала с уязвимой категорией лиц, домовладения которых с наступлением холодов наиболее подвержены риску возникновения пожаров, а именно – одинокопроживающие пенсионеры и лица, склонные к употреблению спиртных напитков. В ходе проведения мероприятий был выявлен ряд нарушений, о чем было указано домовладельцам и лицам с ними проживающими, даны конкретные сроки устранения, закреплены ответственные лица для контроля их устранения.
Также в Осинторфском сельском доме культуры 2 декабря проходил сельский сход граждан. На него были приглашены домовладельцы, у которых в ходе работы смотровой комиссии были выявлены нарушения. Данный сельский сход проводился с личным участием Заместителя начальника Витебского областного управления МЧС полковника внутренней службы Маркевича Сергея Николаевича. В ходе проведения схода Сергей Николаевич провел индивидуальные беседы с данными гражданами, и на примерах из личного опыта рассказал все возможные развития и последствия данных нарушений, но итог, как оказалось у всех один – ПОЖАР.
Следует отметить, что работа смотровой комиссии направлена на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ беды и недопущение возникновения нарушений в дальнейшем. Ведь беду легче предупредить, чем ликвидировать ее последствия.

 
 
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Ни для кого не секрет, что пожар – беда, которую не пожелаешь даже врагу…. Неоспоримым лидером всех огненных происшествий является
 
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