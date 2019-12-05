На территории Осинторфского сельсовета проверили противопожарную безопасность

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Ни для кого не секрет, что пожар – беда, которую не пожелаешь даже врагу….

Неоспоримым лидером всех огненных происшествий является неосторожность при курении. Чаще всего виновниками и жертвами огня в таких случаях становятся граждане, злоупотребляющие спиртным. Как известно, люди в состоянии алкогольного опьянения полностью или частично теряют контроль над своими действиями и поступками. Нередко подвыпивший человек бросает где попало непотушенные окурки, ложится в постель с зажженной сигаретой и совершенно не думает о последствиях. В большинстве случаев данная категория граждан наряду со своей безопасностью ставит под угрозу жизнь своих близких, а также людей, проживающих по соседству.



















Так, на территории Осинторфского сельсовета в 2019 году наблюдается рост пожаров, что нельзя не отметить с негативной стороны. В этой связи наибольшая активность работы смотровой комиссии направлена именно на этот сельсовет, непосредственно с привлечением корреспондента редакции газеты «Дняпроўская праўда». Так, 30 ноября и 2 декабря текущего года комиссия работала с уязвимой категорией лиц, домовладения которых с наступлением холодов наиболее подвержены риску возникновения пожаров, а именно – одинокопроживающие пенсионеры и лица, склонные к употреблению спиртных напитков. В ходе проведения мероприятий был выявлен ряд нарушений, о чем было указано домовладельцам и лицам с ними проживающими, даны конкретные сроки устранения, закреплены ответственные лица для контроля их устранения.

Также в Осинторфском сельском доме культуры 2 декабря проходил сельский сход граждан. На него были приглашены домовладельцы, у которых в ходе работы смотровой комиссии были выявлены нарушения. Данный сельский сход проводился с личным участием Заместителя начальника Витебского областного управления МЧС полковника внутренней службы Маркевича Сергея Николаевича. В ходе проведения схода Сергей Николаевич провел индивидуальные беседы с данными гражданами, и на примерах из личного опыта рассказал все возможные развития и последствия данных нарушений, но итог, как оказалось у всех один – ПОЖАР.

Следует отметить, что работа смотровой комиссии направлена на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ беды и недопущение возникновения нарушений в дальнейшем. Ведь беду легче предупредить, чем ликвидировать ее последствия.