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В Минске будут перерабатывать выброшенные елки
06.12.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После Нового года минчане смогут вынести елки в определенные места. Оттуда деревья отправят на переработку. О новом подходе сообщает агентство
Этой зимой горожане смогут выносить елки из квартир в определенные места рядом с их домами — оттуда спецтехника вывезет деревья на переработку. Их планируют дробить на топливную щепу, компост, мульчу. Так елки смогут использовать повторно.
— Днями вывоза новогодних деревьев предлагаем сделать два последних воскресенья января. Опыт показывает, что в это время жители выбрасывают елки наиболее активно, — рассказал генеральный директор «Ремондис Минск» Эрвин Куртбединов,
Работать с елками по-новому будет и второй оператор по вывозу отходов — «Спецкоммунавтотранс».
Раньше ненужные деревья после праздников в Минске вывозили на полигоны и захоранивали. Этот метод был не особо экологичным.
По данным компании «Ремондис Минск», после новогодних праздников в столице выбрасывают 30−40 тысяч елок, а это приблизительно 200 тонн сырья.
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Этой зимой горожане смогут выносить елки из квартир в определенные места рядом с их домами - оттуда спецтехника вывезет деревья на переработку.
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