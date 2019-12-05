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В Минске будут перерабатывать выброшенные елки

06.12.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После Нового года минчане смогут вынести елки в определенные места. Оттуда деревья отправят на переработку. О новом подходе сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Этой зимой горожане смогут выносить елки из квартир в определенные места рядом с их домами — оттуда спецтехника вывезет деревья на переработку. Их планируют дробить на топливную щепу, компост, мульчу. Так елки смогут использовать повторно.

— Днями вывоза новогодних деревьев предлагаем сделать два последних воскресенья января. Опыт показывает, что в это время жители выбрасывают елки наиболее активно, — рассказал генеральный директор «Ремондис Минск» Эрвин Куртбединов,

Работать с елками по-новому будет и второй оператор по вывозу отходов — «Спецкоммунавтотранс».

Раньше ненужные деревья после праздников в Минске вывозили на полигоны и захоранивали. Этот метод был не особо экологичным.

По данным компании «Ремондис Минск», после новогодних праздников в столице выбрасывают 30−40 тысяч елок, а это приблизительно 200 тонн сырья.

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Теги: Минск
 
 
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Этой зимой горожане смогут выносить елки из квартир в определенные места рядом с их домами - оттуда спецтехника вывезет деревья на переработку.
 
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