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В Международный день борьбы с коррупцией Минская региональная таможня проведёт «прямую телефонную линию»

06.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По телефону (017) 218-95-45 начальник отдела собственной безопасности Евгений Анатольевич Слюньков ответит на все ваши вопросы по данной тематике.

 Напоминаем, что в Минской региональной таможне действует «телефон доверия»: (017) 218-95-45, на который принимаются сообщения о фактах и действиях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами Минской региональной таможни. Если действия сотрудников таможни по отношению к Вам носили неправомерный характер, или Вы стали свидетелем их противоправной деятельности, а также располагаете подобной информацией, звоните. Полная конфиденциальность гарантируется. Телефон доверия не предназначен для консультирования.

9 декабря по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году в Мексике была открыта к подписанию Конвенция ООН против коррупции. Этот документ обязывает подписавшие его государства проводить политику противодействия коррупции. Республика Беларусь подписала Конвенцию в 2004 г.

 
 
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9 декабря текущего года, в Международный день борьбы с коррупцией, с 10.00 до 11.00 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия на тему: «Меры,...
 
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