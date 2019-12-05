Студентка ПолесГУ Дарья Золотарёва стала представителем Брестчины на I белорусско-молдавском молодёжном форуме

Источник материала: Полесская правда



Белорусско-молдавский молодёжный форум состоялся в Кишиневе 20-23 ноября по инициативе Лиги молодежи Молдовы, БРСМ, посольства Беларуси в Молдове, посольства Молдовы в Беларуси, Академии экономических наук Молдовы (ASEM) и стал первым мероприятием подобного уровня в истории двусторонних отношений.

Форум объединил представителей студенческих отрядов, бизнеса, учреждений образования двух стран. Белорусскую делегацию представили 20 человек. В их числе оказалась и Дарья Золотарева, студентка Полесского государственного университета. Дарья активно принимает участие в мероприятиях, проводимых ОО «БРСМ», а также являлась комиссаром студенческого сервисного отряда им. В.З. Коржа в 2018 году и командиром студенческого педагогического отряда им. Г.С. Здановича в 2019 году.

После поездки Дарья поделилась своими впечатлениями от участия в молодежном форуме.





«За те дни, что я провела в Кишинёве, мы успели посетить университет ASEM, Парламент, Резиденцию Президента, посольство Республики Беларусь. Нам даже удалось пообщаться с самим Президентом Республики Молдовы и пожать друг другу руки, посадить несколько деревьев, провести круглый стол и даже съездили в Криков, чтобы собственными глазами увидеть процесс производства вина и шампанского, которыми так славится солнечная Молдова! Эти масштабы принимающей стороне удалось вместить в каких-то 3 дня. До последнего думала, что это невозможно. Но теперь по приезду, впечатлений у меня хватит на целый год, если не больше. Много новых знакомств, море приобретенных знаний, невероятные пейзажи — всё это уместилось в наше небольшое, но важное путешествие!».





В рамках форума состоялись секции «Проблемы и возможности для молодежи в современном мире», «Университетская программа VS реалии сферы труда», «Возможности развития для молодых предпринимателей», а также круглый стол «Роль молодежи в современном мире». Затем участники посетили парламент Молдовы и резиденцию президента. Итогом мероприятия стало подписание резолюции между Белорусским республиканским союзом молодежи и Национальной лигой молодежи Молдовы.