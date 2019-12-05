«Были дискуссии, разные мнения». Фильм блогера Nexta про президента признали экстремистским

Источник материала: Tut.by

В начале ноября республиканская экспертная комиссия собралась на заседание, на котором рассматривался вопрос: есть признаки экстремизма в фильме Степана Путило (Nexta) или нет. Последнее слово оставалось за судом. И он признал его экстремистским.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фильм Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы» был опубликован на YouTube 25 октября, его уже посмотрело почти 1,9 миллиона человек. Но фильм может быть заблокирован, если суд принимает решение, что он экстремистский.

Как оказалось, в республиканскую экспертную комиссию поступило заявление по поводу этого фильма. Кто именно его написал — неизвестно. Как рассказывает один из членов комиссии, инициатором может выступить МВД, СК, КГБ, прокуратура или любое юридическое лицо. Заседание комиссии состоялось в начале ноября, специалисты из различных сфер должны были посмотреть этот фильм и дать экспертное заключение: есть в фильме признаки экстремизма или нет.

— В фильме наблюдалось явление «выраженное недружелюбие», — рассказывает TUT.BY один из членов экспертной комиссии. — Мы посмотрели фильм, были дискуссии по этому поводу, мнения были разными, кто-то считал его экстремистским, кто-то нет. Спор был по деталям, а не по всему фильму. Дискуссия бывает всегда, это естественно.

Состав республиканской экспертной комиссии утверждает Совет министров, в нее входит 23 человека. Это представители Мининформа, МВД, СК, КГБ, Таможенного и пограничного комитетов, кандидаты филологических и исторических наук… В постановлении указано: если член экспертной комиссии работает в ведомстве, которое направило «информационную продукцию на экспертизу», то он имеет право присутствовать на заседании, но не может участвовать в подготовке экспертного заключения и голосовании.

— Комиссия не признает материал экстремистским, такое решение может принять только суд. Мы выявляем признаки экстремизма и даем экспертное заключение, которое может приобщаться или не приобщаться к материалам дела, — комментирует TUT.BY Елена Иванова, председатель республиканской экспертной комиссии. — Судья, принимая решение, руководствуется внутренним убеждением, а не экспертным заключением.

Как правило, экспертное заключение готовится 30 дней, иногда процедура может продлеваться еще на 20. Далее ответ направляется заявителю, тому, кто обратился в комиссию, а он уже может обратиться в суд. Елена Иванова не стала отвечать на вопросы, к какому выводу пришли эксперты по фильму Nexta, кто обратился в комиссию, и предложила дождаться решения суда. Она предпочла рассказать про работу комиссии в целом:

— Знаете, сколько к нам поступает обращений? Очень много. На большинство из них мы даем отрицательное заключение — признаков экстремизма не содержится.

На сайте Мининформа можно найти список всех экстремистских материалов. В нем пока не фигурирует фильм Nexta. Однако, как сообщили в Верховном суде, 21 ноября 2019 года судом Центрального района г. Минска эти видеоматериалы признаны экстремистскими.

В КГБ, Генеральной прокуратуре уточнили: ведомства не выступали заявителями и не обращались в экспертную комиссию. Представители СК и МВД эту информацию уточняют.

В случае, когда фильм признается экстремистским, есть специальная процедура его блокировки. Этим вопросом занимается Министерство информации.

— Если экстремистский материал размещен на белорусском домене, то заблокировать его легко. Но если говорить про YouTube, Twitter, Facebook, то нужно писать им запрос, и вопрос уже в том, насколько там готовы исполнять решение суда. Например, некоторые экстремистские материалы до сих пор находятся в открытом доступе во "ВКонакте", — поясняет правозащитница Анастасия Лойко.

— Если фильм или ролик, который был признан белорусским судом экстремистским, не удаляется из YouTube, обычный пользователь сможет его посмотреть или это будет считаться нарушением?

— Смотреть можно, но если запостить этот ролик к себе на страницу, то в данном случае наступает ответственность по ч.2 ст. 17.11 КОАП (Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности). Статья предусматривает штраф или административный арест.