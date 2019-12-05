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Из белорусских аптек отозвали популярные таблетки от язвы желудка

06.12.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из аптек Беларуси отозваны ранитидин-содержащие препараты, которые используются при лечении язвы желудка и других болезненных состояний. Об этом сообщает Республиканский центр экспертиз и испытаний в здравоохранении.


Фото: Reuters

Оказалось, что Европейское медицинское агентство и Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) ранее инициировали оценку препаратов, которые содержат вещество ранитидин.

Их интересовало, есть ли там канцерогенные примеси, то есть примеси, вызывающие рак — поскольку в небольших количествах там уже обнаружили N-нитрозодиметиламин. Это соединение (по-другому NDMA) после исследования на животных классифицируется как «соединение с вероятными канцерогенными свойствами». Примесь встречается в некоторых продуктах и в воде, хотя — по имеющимся данным, — не причиняет вреда при приеме внутрь в небольших количествах.

В целом, ранитидин подавляет секрецию соляной кислоты и применяется для лечения и профилактики язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагита и так далее.

Теперь же инициирован добровольный превентивный отзыв с белорусского рынка таких препаратов от двух производителей — Курганского общества медпрепаратов и изделий «Синтез» (Россия) и Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. (Польша). Речь идет о таблетках Ранитидин-акос и Ранигаст.

«Ввиду отсутствия сегодня на территории Беларуси других поставщиков ранитидин-содержащих лекарственных средств в таблетированной форме, временно рекомендуется при новых назначениях ранитидина использовать альтернативную терапию — фамотидин или препараты группы ингибиторов протонной помпы», — уточнили в Центре экспертиз.

Для назначения альтернативной терапии пациентам следует обратиться к врачу.

 
 
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