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ФОТОФАКТ: В Борисове прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию библиотеки им. И.Х. Колодеева

06.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Поздравить руководство, сотрудников и ветеранов этого учреждения приехали представители Минского облисполкома, Борисовского райисполкома, посольств Японии, Франции, США, библиотек Минска и Минской области, областных писательских объединений, а также директор Института им. Гете, председатель Союза писателей Беларуси Н.И.Чергинец, члены клуба реконструкторов-униформистов Витебского пехотного полка и многие другие.

Как и положено в день рождения, большинство гостей пришли не с пустыми руками. Директор библиотеки Елена Копыток от лица всех сотрудников принимала многочисленные подарки, благодарственные письма, дипломы и прочее.

Без подарка, к слову, не ушел и ни один гость праздника. Каждому, кто в этот день пришел поздравить библиотеку с юбилеем, вручили красивый магнит на память.

Мероприятие также не обошлось без творческих номеров. Так, культурную программу торжества своими выступлениями разнообразили певцы, танцоры и даже художница, устроившая настоящее песочное шоу.

Мария КУРЧЕНОК фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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