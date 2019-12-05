Четыре претендентки от Пинского района отправятся на областной этап конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Источник материала: Полесская правда

6 декабря состоялся региональный этап 12-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» в Пинском районе.

Участницами кастинга стали шесть красавиц – Ангелина Чимбур, Александра Павловец, Анастасия Лозейко, Валерия Колесникович, Екатерина Толстяк и Ксения Янчик.

Девушкам предстояло пройти два этапа – дефиле и блиц-опрос, в котором каждая участница отвечала на вопросы. Так, каждая из конкурсанток рассказала о себе.

Ангелина Чимбур учится в Пинском государственном лицее сельскохозяйственного производства, она будущий повар. Любит танцы, играет в волейбол, вкусно готовит. Пришла на конкурс, чтобы показать себя.

Александре Павловец 23 года, уроженка Пинска. Сейчас работает провизором-интерном в одной из аптек г. Минска, обожает свою профессию и медицину. Активный человек, увлекается йогой и фитнесом, любит читать, учит английский, мечтает совершить путешествие в Барселону.

Анастасии Лозейко 19 лет, она учится в Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка, где получает профессию психолога. Увлекается визажем, есть опыт в модельном бизнесе, участвовала в конкурсе красоты в своем университете, в одном из российских конкурсов красоты. Цель – получить корону «Мисс Беларусь». Анастасия призналась, что иконой красоты и стиля для нее является ее мама.

Валерии Колесникович 17 лет, она учится в Пинском медицинском колледже. Увлекается конным спортом, также признается, что ее сердце покорили мотоциклы. Занимается плаванием, играет в волейбол.

Екатерина Толстяк учится в Пинском колледже искусств на специальности «режиссер народных обрядов и праздников». Очень любит народную белорусскую культуру и особенно мелодичные белорусские песни, мечтает сыграть главную роль в белорусском мюзикле на родном языке. Занимается вокалом и играет на различных музыкальных инструментах. «Мне достаточно сложно на этом конкурсе, но я пришла не для того, чтобы победить других девушек, а чтобы победить себя», — рассказала Екатерина.

Ксении Янчик 17 лет, она ученица гимназии №3 имени В.З. Коржа. Увлекается кино и театром, любит путешествовать, следит за модой и бьюти-новинками. Мечта – стать хорошим юристом.

Красоту, грацию, обаяние конкурсанток оценивали члены жюри – заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи Сергей Подшивалов, директор ГУК «Пинская районная централизованная клубная система» Наталья Вильковская, директор Пинской РЦБС Алена Антошук и руководитель студии моды «Джоли» Светлана Прохорович.

Победительницами отбора были признаны Ангелина Чимбур, Екатерина Толстяк, Александра Павловец и Анастасия Лозейко. Красавицы получили в подарок сертификаты на посещение фитнес-студии. Приз зрительских симпатий завоевала Александра Павловец. Девушки отправятся на областной этап конкурса красоты «Мисс Беларусь», который пройдет в Бресте.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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