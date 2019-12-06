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Министр Караник: В 2020 году объем бюджетных средств на здравоохранение будет увеличен на 27%

07.12.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 2020 год объем средств на здравоохранение в бюджете будет увеличен на 27%, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник во время посещения 7 декабря РНПЦ «Мать и дитя», передает БелаПАН.

По его словам, в следующем году основные средства, выделенные системе здравоохранения, будут направлены на поддержку сферы материнства и детства, на помощь пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— В основном, мы надеемся, что эти деньги будут идти на инфраструктурные проекты, чтобы по всей стране было обеспечено правило «золотого часа». Это так называемые опорные клиники, оснащенные всем необходимым, что позволит пациентам с самой тяжелой сосудистой или хирургической патологией в течение часа получить квалифицированную медпомощь, — сказал глава Минздрава.

Также будет совершенствоваться система лекарственного обеспечения, продолжил Караник.

— Планируется увеличение объема закупки противоопухолевых препаратов, препаратов для лечения редких генетических заболеваний и других хронических патологий, лечение которых покрывается государством, — сообщил он.

Для сравнения: на здравоохранение в 2019 году было выделено более 1 млрд рублей. Около половины пошло на медицинскую помощь населению. На прикладные исследования в сфере потратили более 17 млн, государственный санитарный надзор — около 6 млн, на статью «другие вопросы в области» — более 496 млн рублей.

Министр также сообщил, что в недалекой перспективе планируется оптимизация службы акушерства и гинекологии во всех областях страны, а также реконструкция различных учреждений этой сферы. Прежде всего это касается перинатальных центров первого, второго и третьего уровней, отметил он.

Кроме того, Караник рассказал, что на деньги Всемирного банка в центре «Мать и дитя» планируется построить новую реанимацию для новорожденных.

Чиновник отметил сотрудничество министерства с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). В основном это проекты, направленные на повышение качества медицинской помощи, на повышение доступности качественной медпомощи людям с ограниченными физическими возможностями, помощь матерям и детям, совершенствование скрининговой программы рака шейки матки.

Один из таких проектов — инициатива «Бязмежная», цель которой собрать средства для закупки специализированных гинекологических кресел для женщин с особыми потребностями. Планируется поставить кресла во все областные роддома страны.

В РНПЦ «Мать и дитя» 7 декабря состоялась церемония передачи такого кресла в Брестский областной родильный дом. Это второе кресло, средства на которое были собраны с помощью краудфандинга. Первое кресло было передано Минскому областному роддому в мае этого года. Один из участников инициативы, сооснователь компании Flo Health Дмитрий Гурский сообщил о готовности профинансировать покупку еще трех кресел для роддомов. Стоимость одного такого кресла — около 6 тыс. долларов.

 
 
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На 2020 год объем средств на здравоохранение в бюджете будет увеличен на 27%, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник во время посещения 7...
 
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