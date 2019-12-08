Два дня акций против интеграции, новая «Эпоха», распад СССР и 24 коровы - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Давненько не было таких бурных выходных!.. В Сочи решалась судьба белорусско-российских отношений — в итоге пять часов переговоров, обмен подарками и пока ничего более (ладно, есть небольшие подвижки ), — в Минске два дня подряд шли акции против «углубленной интеграции» с Россией — под тысячу человек собирали … Такого в Беларуси, кажется, еще не бывало. Два дня манифестанты ходят по столице, где им вздумается, произносят речи, разрешения на эти хождения нет, но при этом никого не бьют и не тащат в автозаки. Что вообще происходит ?! Или вы все проспали? Тогда давайте быстро пробежимся по основным событиям выходных (и проверьте заодно, как вы следили за новостями на прошлой неделе — вот наш тест ).





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вернемся к интеграции. Ровно 20 лет назад в Москве Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали Договор о создании Союзного государства. 19 лет договор был просто одним из многих документов, подтверждающих «крепкие дружественные связи братских народов». Но год назад он заиграл новыми красками — началась подготовка дорожных карт для «более углубленной интеграции» в рамках договора 20-летней давности. Целый год рабочая группа, которую в Москве прозвали «Орешкина-Крутого» (по фамилиям министров экономики двух стран), изучала , переосмысливала, а, по-хорошему, просто пыталась найти пункты договора, из которых можно слепить эту углубленную интеграцию. Как итог — 31 дорожная карта. Что конкретно прописано в этих документах, знают только члены рабочих групп. Может 20 декабря, в день следующей встречи президентов двух стран, узнаем и мы, а пока давайте вспомним, как это все было .





Кстати, может быть, ваш личный мир уже частично «интегрировался» с российскими новостями ? Предлагаем выяснить : вы все-таки больше следите за местными событиями или больше интересуетесь повесткой соседней страны.

? : вы все-таки больше следите за местными событиями или больше интересуетесь повесткой соседней страны. А еще 8 декабря, только 1991 года, в белорусских Вискулях Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук констатировали распад СССР и подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Подписание Беловежского соглашения прекратило агонию огромной страны, которая длилась несколько лет. Что вы помните о крушении советской империи? Пройдите наш тест .

и подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Подписание Беловежского соглашения прекратило агонию огромной страны, которая длилась несколько лет. Что вы помните о крушении советской империи? . А в Париже сегодня пройдет встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей. А еще здесь тоже протестуют , пройдет первая официальная встреча Зеленского с Владимиром Путиным. Так в Киеве

по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей. А еще здесь Если в выходные вы совсем не следили за новостями, то на заправке вас ждет сюрприз : в стране опять подорожало топливо . Ладно, ладно, к таким сюрпризам мы давно привыкли и даже перестали их замечать.

: . Ладно, ладно, к таким сюрпризам мы давно привыкли и даже перестали их замечать. А заметили, что с полок многих магазинов исчез российский сахар ? Давайте разберемся, в чем причина и появится ли он снова .

? Давайте разберемся, . Но что мы все о материальном… Вон белорусский фильм «Озеро радости» — помните, мы рассказывали о нем ? — номинирован на премию Европейской киноакадемии, которую иногда еще называют европейским «Оскаром». Удачи картине и режиссеру!

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





У нашего видеоотдела новый проект — « Эпоха ». В нем о самых важных событиях тех лет рассказывают их очевидцы — люди, чья юность и молодость пришлись на это десятилетие. В этом выпуске — 50-е годы прошлого века : холодная война, смерть Сталина, разоблачение культа личности, запуск первого спутника, пустые прилавки, первые телевизоры и демонстрации на «Первомай». Смотреть обязательно !

». В нем о самых важных событиях тех лет рассказывают их очевидцы — люди, чья юность и молодость пришлись на это десятилетие. В этом выпуске — : холодная война, смерть Сталина, разоблачение культа личности, запуск первого спутника, пустые прилавки, первые телевизоры и демонстрации на «Первомай». ! А помните, недавно мы рассказывали о четырехлетнем Илье, которого заметил барабанщик Майкла Джексона? После этого мальчика пригласили на шоу «Лучше всех» российского Первого канала, которое ведет Максим Галкин. Узнали, как проходили съемки, что удивило мать Ильи во время съемочного процесса и почему она переживает из-за внезапной популярности сына .

о четырехлетнем Илье, которого заметил Майкла Джексона? После этого мальчика пригласили на шоу «Лучше всех» российского Первого канала, которое ведет Максим Галкин. Узнали, как проходили съемки, что удивило мать Ильи во время съемочного процесса и . Разбирались в истории из Гомеля. Там в социальных домах жильцы стали жаловаться на своих соседей-цыган : мол, мусорят, шумят, дети пристают к другим. В ситуацию даже пришлось вмешаться старейшинам диаспоры !

: мол, мусорят, шумят, дети пристают к другим. ! Видели первый клип Михаила Галустяна? А он за три недели набрал на YouTube более 10 миллионов просмотров . Похоже, у Артура Пирожкова появился конкурент!

О СПОРТЕ





Увы, а порадовать вас в любимых белорусами видах спорта нечем: на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде наши парни 14-е в эстафете, девушки — 11-е , ну, а минское хоккейное «Динамо» потерпело шестое поражение подряд — проиграло дома московскому ЦСКА. Ах, как орал Вудкрофт… Кстати, знаете, что он потом сказал относительно того, когда же команда начнет стабильно побеждать? Рассказываем .

в шведском Эстерсунде наши в эстафете, девушки — , ну, а минское «Динамо» потерпело — проиграло дома московскому ЦСКА. Ах, как орал Вудкрофт… Кстати, знаете, что он потом сказал относительно того, когда же команда начнет стабильно побеждать? . Напоминаем, кстати, что сегодня в Минске стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежи до 20 лет. Пусть хоть здесь белорусам повезет! А мы уже сделали интервью с топ-игроком сборной Беларуси, который в 18 уже блистает за океаном. Срочно прочтите !

Все новости субботы, 7 декабря

Все новости воскресенья, 8 декабря

Кстати. Вы сегодня чистили зубы? Никогда не пропускайте эту процедуру — и сердце будет здоровее! Да-да, представляете, есть необъяснимая связь между чисткой зубов и здоровьем сердца . Крепкого здоровья и хорошей недели, друзья! Оставайтесь с нами!

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