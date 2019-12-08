Дождь, туман, снег. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе зима если и порадует снегом, то только в ночь с четверга на пятницу, сообщает pogoda.by . Все остальные дни в городе будет царить обычное осеннее ненастье.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Понедельник станет самым теплым днем недели. Утром будет облачно с небольшим дождем. Во второй половине дня осадки ослабнут, а столбик термометра поднимется до +7°С.

Во вторник будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до +5°С.

В среду утром на город опустится туман. Видимость составит 600−1000 метров. Во второй половине дня будет облачно, без осадков и около 0 °C.

Четверг также будет облачным и без осадков. Утром будет до -2°С, днем — до +2°С.

Ночью пятницы возможен снег. Днем осадков не предвидится. Столбик термометра покажет 0 °C.

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