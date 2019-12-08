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Какой налог надо платить, чтобы попробовать себя в роли Деда Мороза

09.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Какой налог надо платить, чтобы попробовать себя в роли Деда Мороза
Фото из открытых интернет-источников

«На новогодние праздники хочу попробовать себя в роли Деда Мороза. Подскажите, какой налог надо платить и какие документы оформлять?»
                                                                                      Михаил, г. Буда-Кошелево

– Физические лица, желающие получить дополнительные доходы, могут осуществлять такие виды деятельности, как музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками, независимо от места их проведения; фотосъемка, изготовление фотографий; видеосъемка, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с уплатой единого налога, – сообщила заместитель начальника инспекции – начальник управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району Светлана Шугова.

Для осуществления указанной деятельности необходимо:

✓ До дня начала осуществления деятельности подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, который предполагается осуществлять, а также периода и места ее осуществления. Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика – физического лица необходимо обратиться в любой налоговый орган с документом, удостоверяющим личность (паспорт или вид на жительство), где будет бесплатно предоставлена учетная запись и пароль для входа в личный кабинет плательщика.
На основании представленного уведомления налоговый инспектор рассчитает единый налог, размер которого будет зависеть от того, в каком населенном пункте будет осуществляться деятельность. Ставки единого налога устанавливаются за календарный месяц в размерах согласно приложению 24 к Налоговому кодексу. Например, ставка единого налога при осуществлении деятельности, связанной с поздравлением с Новым годом, в г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевском районе составляет 59,00 рублей в месяц.

✓ Не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности, уплатить единый налог.

Подробную информацию об осуществлении гражданами других видов деятельности, не требующих регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, можно получить в управлении по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, каб. 23, телефон 7-67-25.

Подготовила
Галина ГОРБАЧ

 
 
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