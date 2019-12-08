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В деле Чуденцова новый поворот: проверка по факту насильственных действий сексуального характера
09.12.2019 13:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет в Витебске проводит проверку в отношении журналиста Владимира Чуденцова по факту насильственных действий сексуального характера. Основанием послужила публикация на сайте «Нашай нівы», где житель областного центра утверждает, что 15 лет назад, когда ему было «то ли 15, то ли 16 лет», Чуденцов совершил в отношении него сексуальное насилие. Параллельно в Бресте продолжается следствие по
Адвокат Чуденцова Александр Галиев в разговоре с TUT.BY подтвердил, что в отношении Владимира началась проверка по ст. 167 УК — насильственные действия сексуального характера. Отметим, что данный факт пока не подтвержден, сам Владимир в разговоре с защитником категорически отрицает свою причастность к описываемым событиям.
Основанием для проведения проверки стала публикация на сайте
Герой материала рассказал журналистам, что Чуденцов обманом заманил его к себе домой, обещал записать для него песни, рассказывал о своем знакомстве с основателем группы «Ласковый май». Уже в квартире, по словам мужчины, Чуденцов совершил преступление — насильственные действия сексуального характера.
По закону, сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, может служить поводом к возбуждению уголовного дела (ст. 171 УПК). Пока витебские следователи проводят проверку: прежде всего опросят героя публикации. Чуденцов на данный момент не проходит ни обвиняемым, ни подозреваемым по данному делу.
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Основанием послужила публикация, где житель областного центра утверждает, что 15 лет назад Чуденцов совершил в отношении него сексуальное насилие.
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