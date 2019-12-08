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В деле Чуденцова новый поворот: проверка по факту насильственных действий сексуального характера

09.12.2019 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет в Витебске проводит проверку в отношении журналиста Владимира Чуденцова по факту насильственных действий сексуального характера. Основанием послужила публикация на сайте «Нашай нівы», где житель областного центра утверждает, что 15 лет назад, когда ему было «то ли 15, то ли 16 лет», Чуденцов совершил в отношении него сексуальное насилие. Параллельно в Бресте продолжается следствие по делу о незаконном обороте наркотиков, по которому журналист своей вины не признает и отказывается давать показания.


Фото: facebook.com/chudentsov

Адвокат Чуденцова Александр Галиев в разговоре с TUT.BY подтвердил, что в отношении Владимира началась проверка по ст. 167 УК — насильственные действия сексуального характера. Отметим, что данный факт пока не подтвержден, сам Владимир в разговоре с защитником категорически отрицает свою причастность к описываемым событиям.

Основанием для проведения проверки стала публикация на сайте «Нашай нівы» — 30-летний житель Витебска анонимно утверждал, что 15 лет назад он стал жертвой Чуденцова. По его словам, он решил рассказать свою историю именно сейчас, поскольку увидел, как в соцсетях многие вступились за журналиста и даже «идеализируют его» после того, как Владимира задержали по пути в Польшу и предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков.

Герой материала рассказал журналистам, что Чуденцов обманом заманил его к себе домой, обещал записать для него песни, рассказывал о своем знакомстве с основателем группы «Ласковый май». Уже в квартире, по словам мужчины, Чуденцов совершил преступление — насильственные действия сексуального характера.

По закону, сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, может служить поводом к возбуждению уголовного дела (ст. 171 УПК). Пока витебские следователи проводят проверку: прежде всего опросят героя публикации. Чуденцов на данный момент не проходит ни обвиняемым, ни подозреваемым по данному делу.

Что касается обвинения в незаконном обороте наркотиков, то расследование по делу продолжается — проводятся экспертизы. Журналист свою вину не признает, отказывается давать показания. Согласно предъявленному обвинению (ч. 1 ст. 328, ч.1 ст. 328−1 УК), ему грозит до семи лет лишения свободы.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Основанием послужила публикация, где житель областного центра утверждает, что 15 лет назад Чуденцов совершил в отношении него сексуальное насилие.
 
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