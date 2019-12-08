«Хоть расстреляйте, уже нет ради чего жить». В Бресте судят домашнего тирана за убийство беременной жены

Источник материала: Tut.by

В Брестском областном суде рассматривается уголовное дело жителя Ивановского района Сергея Колодича, который обвиняется в убийстве заведомо беременной женщины с особой жестокостью, а также краже.





Обвиняемого Сергея Колодича после развода родителей воспитывали бабушка с дедушкой. Мама с папой создали новые семьи, в воспитании сына участия не принимали. В прошлом мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В его деле лишь одна удовлетворительная характеристика — и та из исправительной колонии, где мужчина отбывал наказание. «Поддерживал правильные отношения с осужденными, соблюдал распорядок», — отмечает администрация ИК.

По версии обвинения, 7 августа этого года Сергей в состоянии алкогольного опьянения зашел на склад магазина в деревне Юхновичи Ивановского района. Оттуда он вынес водку, вино, кофе и сигареты на 334 рубля. Затем пришел домой, где жил с Татьяной.

Пара не расписывалась, но Сергей называл ее своей женой. Татьяна была на 16 неделе беременности. Ждали сына. По словам местных, между молодыми людьми нередко вспыхивали ссоры. Татьяну на улице часто видели с синяками. Женщина объясняла это собственной невнимательностью и пыталась отвести подозрения от Сергея. Но ей никто не верил, и участковый неоднократно приходил к «молодым». Однако и ему Татьяна всегда говорила, что заявление на Сергея за побои она писать не будет. Лишь однажды обратилась в милицию с жалобой на сожителя. Ему тогда дали 10 суток административного ареста. Сергей их отбыл — и вернулся к Татьяне.

Так и жили.

Вечером 7 августа между Сергеем и Татьяной возникла очередная ссора. Поводом якоб послужила реплика потерпевшей о том, что Сергей — «несостоятельный как мужчина», а ребенок, которого она ждет, — не его. Обвиняемый пришел в ярость и нанес беременной жене 17 ударов — ногами, руками и ножом. Затем взял раненую на руки, отнес в дом и уложил на кровать. По словам Сергея, там он пытался ей помочь. Татьяна сказала, что трудно дышать — сделал ей искусственное дыхание. Татьяна пожаловалась, что ей жарко — облил ее водой. Татьяна попросила стакан вина — он ей его принес.

Скорую вызвала знакомая пары по просьбе Сергея. Прибывшие медики были бессильны — Татьяну и ребенка к тому моменту было уже не спасти.

Экспертиза показала, что причиной смерти женщины стали осложнения от полученных травм, а тест ДНК подтвердил, что Сергей — отец погибшего ребенка.

В суде обвиняемый свою вину в краже признал полностью, а вот по поводу убийства у него возникли сомнения. Он попросил провести повторную экспертизу полученных Татьяной телесных повреждений.

— Насколько я все это помню, когда я сидел и у меня в руках был нож, то там столько крови не было. Все было нормально. Мы ложились спать, разговаривали. Она еще выпила. Никаких признаков не было. Мы просыпаемся — она уже синяя, — вспоминал обвиняемый.

Суд его просьбу отклонил.

Прокурор посчитала вину Сергея доказанной и попросила назначить ему 24 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита настаивала на менее суровом наказании:

— Он сожалеет. Он экспертизу прочитал и понимает, что это действительно был его ребенок, его сын.(…) Ему хотелось бы получить такое наказание, которое в последующем дало бы ему возможность выйти на свободу, увидеть своих близких — бабушку и дедушку (им сейчас около 70 лет — TUT.BY).

В своем последнем слове Сергей был краток: сожалеет о произошедшем, пытался оказать Татьяне первую помощь.

— Я Таню любил и сейчас ее люблю. Да хоть двадцать пять лет мне дайте. Мне без разницы. Хоть расстреляйте. Все равно уже нет ради чего жить, — и Сергей расплакался.

Приговор обвиняемому огласят 10 декабря.

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