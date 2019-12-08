10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека

Источник материала: Газета Авангард





В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, провозглашающий неотъемлемые права и свободы, присущие каждому человеку, включая право на образование, достойную жизнь, здравоохранение, право на жизнь без дискриминации среди других.

Всеобщая декларация состоит из 30 статей, в которых освещаются различные аспекты сохранения прав и свобод человека. Например, первая гласит о том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. В третьей сказано: каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Официальное введение Дня прав человека датируется 1950 годом, тогда Ассамблея приняла соответствующую резолюцию.

Всеобщая Декларация прав человека стала базовым международным кодексом в области прав человека, на основе которого осуществлялась разработка других международных соглашений. В настоящее время Декларация опубликована более чем на 360 языках и является документом, переведенным на наибольшее число языков мира, что свидетельствует о ее универсальном характере и масштабах ее распространения.

Каждые пять лет 10 декабря, в годовщину провозглашения Всеобщей декларации прав человека, проходит церемония вручения премии ООН в области прав человека. Награда была учреждена в 1966 году и впервые вручена в 1968.

К слову, первое упоминание о свободе встречается в XIV в. до н.э. Права человека существовали уже в Древней Греции и Древнем Риме и закрепляли ценность закона и законности. Международный день прав человека – это напоминание, что никто не может лишить человека его неотчуждаемых прав: на жизнь и личную неприкосновенность, свободу. Сейчас права не делятся на классы и функционируют как на государственном, так и на международном уровне. Любой человек, если у него возникнут проблемы, может подать жалобу в Европейский Суд по правам человека.

Подготовила Галина ГОРБАЧ