«5% как эталон благодарности». Свидетель в суде - о том, как давал взятки экс-главе Браславского райисполкома

Источник материала: Tut.by

В Витебске продолжается суд по делу Владимира и Елены Драневских . Бывшего председателя Браславского райисполкома и его жену, экс-начальника отдела экономики, обвиняют в ряде коррупционных преступлений. На заседании 9 декабря суд заслушал показания продавца стройматериалов — свидетеля из райцентра Чашники. Мужчина рассказал, как он приносил взятки Драневскому, когда тот еще жил в Чашниках и руководил местным ЖКХ. «Отдавал 5 процентов от суммы своих сделок — это общепринятая в народе такса», — признался свидетель.



Владимир и Елена Драневские. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Продавец из Чашников — про Драневского: «Хозяйственник он хороший»

Первые три эпизода в уголовном деле Драневского касаются еще того периода, когда он руководил ЖКХ в Чашниках — то есть 2010−2015 годов. Следствие установило, что тогда он незаконно получил более 3 тысяч рублей. Взятки ему давали продавец стройматериалов из Чашников и представители двух фирм из Витебска.

9 декабря суд допросил свидетеля из Чашников — Александра Войтова. Общение с ним шло по видеосвязи.

Александр Войтов работает продавцом у индивидуального предпринимателя — своей матери, которая занимается продажей стройматериалов. Но поскольку женщина уже в годах, фактически семейный бизнес ведет сын.

Войтов знает Владимира Драневского более 10 лет. Общаться чаще они стали, когда последний возглавил ЖКХ в Чашниках.

— Мы случайно встретились, и Драневский предложил мне сотрудничать — поставлять стройматериалы для ЖКХ. На тот момент бизнес у меня был хорошо развит, и я согласился. Спросил у него: как вас за это благодарить? Он сказал: на твое усмотрение. Через месяц я начал делать поставки. И был приятно удивлен, что оплата за продукцию идет быстро и четко. А до этого ЖКХ могло рассчитываться со мной по полгода и больше, — рассказал Александр Войтов.

По его словам, с декабря 2011-го по конец 2014-го, он не менее 10 раз встречался с Драневским и в целом передал ему «2 или 2,5−3 тысячи белорусских рублей». Точную сумму продавец стройматериалов назвать затруднился.

По данным следствия, Владимир Драневский получил от Александра Войтова не менее 2,2 тысячи рублей.

Иногда встречи для передачи денег происходили на улице в Чашниках, иногда — в машине обвиняемого. При этом, как отметил Войтов, экс-начальник ЖКХ никогда не пересчитывал деньги, просто молча брал их и клал в карман.

— Сам Драневский никогда не просил у меня денег. Это была моя личная инициатива. Знаете, как в народе полагается? Что надо как-то отблагодарить человека. Вот я и благодарил — за своевременные расчеты за свои поставки и за крупные заказы. Я был очень доволен этим руководителем. Надо привезти это — я привозил. Надо достать то-то — я доставал. При Драневском у меня все шло хорошо: и расчеты, и обороты. Хозяйственник он хороший.

Размер «благодарности» Войтов, по его словам, определил сам:

— Отдавал 5% от суммы сделки. Это общепринятая в народе такса. То есть принято в народе благодарить в таком размере. 5% — это как эталон благодарности.

«5%» выливались в разные суммы благодарности: от 100 до 400 рублей.

Свидетель «созрел» для явки с повинной почти через год после ареста Драневского

После того как в 2015 году Драневский стал председателем Браславского райисполкома и уехал из Чашников, Войтов с ним больше не встречался.

В марте 2019 года Александр Войтов пришел и рассказал силовикам про свою «благодарность» Драневскому в 2011-2014 годах. Это произошло почти через год после ареста Драневского (его задержали в конце июня 2018-го).



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Владимир Драневский отрицает, что получал от Войтова взятки. Случаи передачи денег, о которых упоминал чашникский торговец, называет «мифическими действиями», «мифическими фактами».

Обвиняемый поинтересовался у свидетеля, "почему явка с повинной родилась в марте 2019 года, а не раньше".

— Почему вы до этого столько лет скрывали ваши мифические факты якобы передачи мне денег?

— Наверное, сейчас только созрел для явки с повинной, — ответил Войтов.

— То есть с июня 2018 года, когда был задержан Драневский, и по март 2019-го, когда вы сделали явку с повинной, вы «зрели»? — уточнила адвокат обвиняемого.

— Да. О том, что его задержали, я узнал из новостей. Об этом, наверное, вся Беларусь знала. Раньше я думал, что я просто благодарю человека. Потом понял, что так, как я поступал, поступать нельзя. И созрел.

Напомним, Владимиру Драневскому инкриминируют совершение преступлений по частям 1, 2, 3 ст. 430 (получение взятки), ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 209 (мошенничество), ч. 5 ст. 16 (соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 431 (дача взятки), частям 2, 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК.

Взятками Владимир Драневский получил почти 28 тысяч евро, сообщало ранее МВД.

На первом судебном заседании прокуроры озвучили , что обвиняемый брал не только деньги, но и разные подарки: продукты, одежду, мебель. Бесплатно — за счет местных предприятий, благоустроил могилу бабушки, перевозил личные грузы, заправлял свою машину и т.д.

По версии следствия, глава местной вертикали действовал при пособничестве своей жены — экс-начальника отдела экономики райисполкома.

Елену Драневскую обвиняют по ч. 6 ст. 16 (соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) УК.

Супругов задержали летом 2018 года, накануне празднования Дня независимости. Под стражей они находятся с 27 июня.

В 2018 году силовики арестовали также двух бывших заместителей главы Браславского райисполкома Драневского.

Недавно суд Глубокского района рассмотрел дело одного из них — 36-летнего Максима Чагарина. Его обвиняли в превышении служебных полномочий. Приговор — 3 года 3 месяца лишения свободы. Однако бывший чиновник получил отсрочку на 2 года 3 месяца. По версии следствия, Чагарин делил чужие премии с Драневским.

Суд Глубокского района также вынес приговор второму бывшему председателю Браславского райисполкома — 34-летнему Михаилу Плиско. Его также обвиняли в превышении служебных полномочий. С апреля 2016 года по январь 2018-го он получил взятку в сумме 6,3 тысячи евро за решение вопросов в своей компетенции. Бывший чиновник получил 3,5 года лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года.

TUT.BY следит за уголовным процессом.

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