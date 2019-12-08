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В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

09.12.2019 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подписанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает interfax.by со ссылкой на издание TourismGuncel.

Налог в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года — 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

В середине ноября парламент Турции принял законопроект, обязывающий туристов начиная с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения. Предполагалось, что сбор будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт- и бутик-отелей.

Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов и изменить его ставку.

Оба новшества встретили жесткую критику представителей туристической отрасли Турции

 
 
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Подписанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в...
 
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