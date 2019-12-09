«Каждое утро одни и те же, уже всех в лицо знаю». Куда едут могилевчане на самом раннем автобусе

Источник материала: Tut.by

Каждое утро по Могилеву разъезжаются автобусы более чем полусотни маршрутов. Самый ранний — автобус № 4, он едет со стороны Заднепровья через центр в микрорайон Казимировка, 18 км в одну сторону. Первый рейс выезжает из автопарка в 04.45. Посмотрели, кто и куда едет первым автобусом.





В 04.40 на остановке «Октябрьский универмаг» темно, но очень людно. В ожидании транспорта уже стоят трое мужчин и две женщины. В приехавшем в 04.49 автобусе уже едут 7 человек.

— На работу я, в дорожно-мостовое предприятие. Зимой работаем с 5 утра, потому что пора снежная, летом с 6 утра. Рабочий день восьмичасовой, как и везде, — говорит Василий Дмитриевич.

Собираться на работу каждый день так рано для него не проблема — заканчивает в 14.00 или в 15.00, поэтому на отдых и домашние дела время остается.





В основном среди пассажиров раннего рейса — женщины и мужчины от 40 лет и старше. Ирина, которая сидит возле окна, тоже едет на работу — в Могилевское райпо, там она трудится в кондитерском цехе:

— Работаю каждый день с 5 утра до 2 часов дня. У нас вообще рабочий день с 7 до 17, но мы сами решили раньше приезжать, так нам удобнее — чтобы полдня было свободным. Дома потом уборка, готовка — все как у обычных женщин.



Ранний подъем Ирину не напрягает и уже вошел в привычку

Пассажирка в ярко-синем пуховике едет с ночной смены, трудится в пекарне за Могилевским рынком. Выходы в ночь у нее три раза в неделю, рассказывает пекарь с 30-летним стажем:

— Смена с полшестого вечера до полпятого или пяти утра — чтобы люди в магазинах с утра могли купить тепленькую, свеженькую выпечку. График сложный, но деньги же нужны, работать надо.

В Казимировке пассажиров заметно прибавляется

На конечной в микрорайоне Казимировка в автобус заходит человек 10, поворачиваем обратно в Заднепровье. Через несколько остановок, в районе «Дома ветеранов», салон по количеству народа напоминает дневное оживленное время.

Любовь Алексеевна спешит на свое рабочее место, в обком профсоюзов:

— Официально у нас рабочий день с 7 до 16, но мы едем пораньше. Сами так решили, чтобы, не напрягая сильно людей, успеть убрать кабинеты. У меня сегодня дежурство, буду до 17. На этом рейсе ездят одни и те же, уже всех в лицо знаю.





Напротив нее — кондитер Светлана Николаевна, она работает в цехе гостиницы «Турист».

— Каждый будний день с 6 утра у нас работа — и до полтретьего. Мы уже привыкли рано работать, нужно успеть выдать продукцию, чтобы ее развезли в магазины пораньше.





Василий Митрофанович, несмотря на свой солидный возраст — 70 лет, тоже едет на работу. «На колбасу есть, на хлебушек не хватает», — смеется он и представляется… секретным агентом. А потом серьезно рассказывает:

— Бери побольше, бросай подальше — дворник я. В такое время обычно ездят те, кому рано утром надо чем-то заниматься — уборкой территории, например. Почему работаю? Делать нечего, когда лежишь: то нога болит, то спину крутит, а так вместо разминки пойдешь и что-то сделаешь. Рано вставать-то не проблема, с возрастом не спится.





Сидящие рядом Андрей и Юрий, токари по специальности, — коллеги, едут на «Могилевтрансмаш». Их рабочий стаж на предприятии — около 15 лет. Смена начинается с 7 утра, но, чтобы успеть на работу вовремя с отдаленного конца города, приходится вставать рано.

— Люди могут привыкнуть ко всему, поэтому это для нас уже норма. Наших человек 10 на этом рейсе из года в год ездит.





«Чтобы успеть забрать людей с городских окраин и отвезти на рабочие смены»

Такой ранний рейс по маршруту № 4 появился примерно год назад, говорит начальник отдела перевозок Могилевского автопарка № 1 Денис Кацапов.

— Увеличился пассажиропоток, расширяются микрорайоны. Маршрут связывает два района города — Октябрьский и Ленинский, автобусы следуют через узловую точку Орджоникидзе, центральные улицы. Чтобы успеть забрать людей с городских окраин и доставить на рабочие смены, и ввели такой ранний рейс. А на некоторых предприятиях есть ночные смены — и людей нужно отвезти обратно домой.

Сейчас на маршруте работает 11 машин, в планах добавить еще одну, чтобы сократить интервалы между рейсами в часы пик, говорят в автопарке.

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